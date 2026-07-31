Με 157 «ναι» πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό - «Tο σύστημα εξάντλησε τα όρια» λέει ο Παπασταύρου

Με τις «γαλάζιες» ψήφους «πέρασε» από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Σταύρου Παπασταύρου, το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο.



Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκε το ΠΑΣΟΚ, σε σύνολο 288 ψηφισάντων, 157 βουλευτές υπερψήφισαν επί της αρχής το νομοσχέδιο, ενώ 131 βουλευτές της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.



Το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όριά του, υποστήριξε, κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση, ο Σταύρος Παπασταύρου, επιμένοντας πως η μόνη λύση στον υπάρχοντα κατακερματισμό είναι η προωθούμενη μεταρρύθμιση, με ένα νέο ολιστικό σύστημα και με τη συνένωση δυνάμεων.



«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χάνοντας πέντε με έξι σταγόνες νερό στις δέκα. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε με σπατάλες και παλαιωμένα δίκτυα. Δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν 50% απώλειες», σημείωσε από βήματος ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξηγώντας πως η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο στον κίνδυνο αντιμετώπισης λειψυδρίας και δεύτερη ανάμεσα στην ΕΕ ως προς τον κίνδυνο «υδατικού στρες».



Αναφερόμενος μάλιστα στις εν εξελίξει εισαγγελικές έρευνες σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως «δεν υπάρχει καθαρό νερό αυτή τη στιγμή εκεί πάνω. Μπήκε εισαγγελέας για να ερευνήσει την ποιότητα του νερού», όπως ανέφερε, λέγοντας «όχι» στην αδράνεια.



«Είναι εθνική επιλογή να σταματήσουμε τον κατακερματισμό. Θα συνεχίσουμε έτσι, αλλού η βρύση, αλλού η αποχέτευση στο ίδιο σπίτι; Αυτό είναι μωσαϊκό!», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Εμπορευματοποίηση» του νερού καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Νωρίτερα, την κάθετη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με την απόπειρα «εμπορευματοποίησης» των υδάτων, διατύπωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.



«Η κυβέρνηση η οποία κόπτεται για το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του νερού, θα συμφωνήσει με τη συνταγματική κατοχύρωση του νερού που προτείνουμε στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή θα κάνει πίσω; Εγγυάται η κυβέρνηση πως δεν θα αυξηθούν τα κόστη και οι τιμές στα τιμολόγια;», ρώτησε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.



Για «υποβάθμιση» του χαρακτήρα του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, ακόμη και για «Κερκόπορτα ιδιωτικοποίησής» του, έκανε λόγο η ελάσσων αντιπολίτευση.