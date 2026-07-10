Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές, επιλέγοντας για ακόμη μία χρονιά την αγαπημένη της Πάρο, έναν προορισμό που πλέον έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια και την οικογένειά της.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι της μέσα από stories στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται ήδη στο πλοίο με προορισμό το κυκλαδίτικο νησί.

Σε μία από τις εικόνες ξεχώρισε η τριών μηνών κόρη της, Ξένια, την οποία κρατούσε τρυφερά στην αγκαλιά της, χαρίζοντας ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα του φετινού καλοκαιριού.

Το πρώτο καλοκαίρι ως μαμά

Το φετινό καλοκαίρι έχει ξεχωριστή σημασία για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς είναι το πρώτο που περνά ως μητέρα.

Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική χρονιά, κατά την οποία συνδύασε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τους πρώτους μήνες της μητρότητας, ήρθε η ώρα να αφιερωθεί περισσότερο στην οικογένειά της.

Υπάρχουν καλοκαίρια που σηματοδοτούν μια νέα αρχή. Για την παρουσιάστρια, αυτό είναι το πρώτο που θα γεμίσει με νέες εμπειρίες, οικογενειακές στιγμές και αναμνήσεις με τη μικρή Ξένια, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας.

Το εξοχικό που έγινε οικογενειακό καταφύγιο

Η Πάρος δεν αποτελεί απλώς έναν αγαπημένο προορισμό για την Κατερίνα Καινούργιου, αλλά το μέρος όπου έχει δημιουργήσει μαζί με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, το δικό τους καλοκαιρινό καταφύγιο.

Λίγο μετά την άφιξή της στο νησί, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ακόμη μία εικόνα από το εξοχικό τους, αποκαλύπτοντας μια μικρή γωνιά από το παιδικό δωμάτιο που έχει ετοιμαστεί για τη μικρή Ξένια.

Όπως όλα δείχνουν, η οικογένεια θα περάσει μεγάλο μέρος του φετινού καλοκαιριού στην Πάρο, με την Κατερίνα Καινούργιου να επιστρέφει στην Αθήνα όταν θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.