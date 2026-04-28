Με άκρα μυστικότητα στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος «πιστολέρο» - «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, χρήζει βοήθειας»

Στην ΓΑΔΑ από την αστυνομική διεύθυνση της Πάτρας μεταφέρθηκε - κάτω από άκρα μυστικότητα- ο 89χρονος «πιστολέρο» που σκόρπισε τον τρόμο με πυροβολισμούς σε κτίρια του ΕΦΚΑ (στον Κεραμεικό) και του Εφετείου (στη Λουκάρεως). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης των δύο επιθέσεων θα παραμείνει στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία, με την οποία θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

Ως άτομο που «έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί» περιγράφει τον 89χρονο ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ειδοποιήθηκε (από συγγενικό πρόσωπο του 89χρονου) να αναλάβει την υπεράσπισή του. ​Σε δηλώσεις του έξω από τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Νουλέζας ανέφερε πως αναμένει την επίσημη εντολή εκπροσώπησης και να μελετήσει τη δικογραφία.

«Ακραία εγκληματική συμπεριφορά»

​Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων», σημείωσε. ​Αναφερόμενος στην κατάσταση του ηλικιωμένου, ο κ. Νουλέζας παρέμεινε στην ανάγκη ψυχιατρικής εκτίμησης: «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, νοσηλεύεται και ο άνθρωπος μπορεί να χρήζει βοήθειας».

​Σχετικά με το κατηγορητήριο, εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. ​«Ο εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας. Κατέληξε αναφέροντας πως η παρουσία του στην υπόθεση έχει και «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», δεδομένης της ηλικίας και της βεβαρημένης υγείας του δράστη.

Ο ηλικιωμένος άνδρας άφησε επιστολές, μέσα στις οποίες περιέγραφε τη ζωή του στο εξωτερικό (στη Γερμανία και στις ΗΠΑ), ανέφερε προβλήματα που - σύμφωνα με τον ίδιο - είχε με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, και εξηγούσε τι τον οδήγησε στην «έκρηξη».

Ο 39χρονος περιγράφεται από γείτονες και γνωστούς ως κοινωνικός, ήσυχος και φυσιολάτρης, ωστόσο οι Αρχές σχηματίζουν μια διαφορετική εικόνα, καθώς φέρεται να είχε εμπλοκή με ψυχιατρικά ζητήματα καθώς και εξοικείωση με τα όπλα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η αίτησή του για σύνταξη είχε απορριφθεί λόγω έλλειψης ασφαλιστικών εισφορών (πληροφορίες αναφέρουν ότι του «έλειπαν» 470 ένσημα), εξέλιξη που εξετάζεται ως πιθανότερος παράγοντας που τον ώθησε στις αδιανόητες επιθέσεις. Παράλληλα, το 2018 φέρεται να είχε απειλήσει εισαγγελικό λειτουργό, αφήνοντας φυσίγγια στο γραφείο του, γεγονός που οδήγησε τότε στην εισαγωγή του σε ψυχιατρική δομή. Την ίδια περίοδο του είχε αφαιρεθεί η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, την οποία κατείχε νόμιμα.

Ερωτήματα εγείρονται για το πώς προμηθεύτηκε τα όπλα που φέρεται να χρησιμοποίησε στην επίθεση, καθώς εντοπίστηκαν καραμπίνα και περίστροφο στην κατοχή του. Ο ίδιος είχε ζήσει για χρόνια στο εξωτερικό, ενώ φέρεται να είχε εργαστεί σε τομέα που σχετίζεται με πυρίτιδα, γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, εξηγεί τη μεγάλη εξοικείωσή του με τα όπλα.

Σε οικονομικό επίπεδο, φέρεται να λάμβανε μικρή σύνταξη από το εξωτερικό, ενώ είχε περίπου 9.500 ένσημα συνολικά και επιπλέον ασφάλιση στη Γερμανία. Το 2015 και εκ νέου το 2017 απορρίφθηκε το αίτημά του για σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση, ενώ είχε προηγηθεί εγγραφή του στον ΟΓΑ χωρίς καταβολή εισφορών.



Οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων για να αποτυπωθεί το πλήρες ιστορικό του, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της προέλευσης του οπλισμού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο 89χρονος προχώρησε στην επίθεση.

Διαφυγή στο εξωτερικό

Τη διαφυγή του στο εξωτερικό πιθανότατα είχε προετοιμάσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αξιωματικών της ΕΛΑΣ, ο 89χρονος δράστης των δύο επιθέσεων με καραμπίνα το πρωί της Τρίτης (28/4) στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα. Ο 89χρονος συνελήφθη το απόγευμα στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, όπου είχε κλείσει δωμάτιο, και στην κατοχή του είχε ένα 38ρι περίστροφο πλήρες φυσιγγίων.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Πάτρας, ύστερα από σήμα της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς είχαν βρεθεί στοιχεία ότι επρόκειτο να κινηθεί προς Πελοπόννησο και ειδικότερα προς την Πάτρα. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι ο 89χρονος είχε σκοπό να διαφύγει με πλοίο στην Ιταλία, καθώς είχε μαζί του διαβατήριο και άλλα πειστήρια που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.



Επίσης, όπως έγινε γνωστό, την ώρα που ο ηλικιωμένος άνδρας πραγματοποιούσε τη δεύτερη επίθεση του στο πρώην Ειρηνοδικείο, δίπλα στο Εφετείο Αθηνών, η ανιψιά του φέρεται να είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία όταν αντελήφθη ότι άνδρας που είχε πυροβολήσει στα γραφεία του ΕΦΚΑ ήταν ο θείος της και είχε δώσει τα στοιχεία του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ενημέρωσε ότι ο θείος της είχε εκφράσει στο παρελθόν την οργή του και την πρόθεση του να προχωρήσει σε βίαιες πράξεις, καθώς κατηγορούσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για το γεγονός ότι δεν του είχε δοθεί σύνταξη.