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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε πάνω 2 εκατομμύρια συνταξιούχους που ξεκινά σήμερα.

Οικονομική ενίσχυση με «άρωμα» GTA 6

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι GTA 6, που έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα λέγοντας πως τα εγγόνια θα μπορούσαν να ζητήσουν ένα «έξτρα» δώρο σε παππούδες και γιαγιάδες

«Ξέρω καλά ότι τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά κάνουμε ένα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη υποστήριξη των συνταξιούχων μας», συμπληρώνει ο Έλληνας πρωθυπουργός.