Με άρωμα… ΠΑΟΚ στην Αραβια ο Λουτσεσκου - Οι τρεις Έλληνες συνεργάτες

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοινώθηκε και επίσημα από την Αλ Σαντ και θα κάθεται στον πάγκο της ομάδας από την Αραβία μέχρι το 2028.

Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, παρόλο που είχε στα χέρια του και πρόταση από την Αλ Ιτιχάντ, τελικά προτίμησε την ομάδα από το Κατάρ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με μυθικές απολαβές. Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να πάρει μαζί του και ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο που είχε και στον Δικέφαλο του Βορρά, το οποίο συνέβαλε ώστε να κατακτήσει η ομάδα δυο πρωταθλήματα και δυο κύπελλα Ελλάδας.

Μάλιστα οι τρείς από αυτούς είναι Έλληνες. Πρόκειται για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Παντελή Κωνσταντινίδη, τον προπονητή φυσικής κατάστασης και μεταφραστή του στην Ελλάδα Γιώργο Τσονάκα και τον αναλυτή Κυριάκο Τσιριτίδη. Φυσικά στο τιμ του Λουτσέσκου βρίσκεται και ο άμεσος βοηθός του, Πάολο Καστορίνα, όπως και ο γυμναστής Ματέο Σπαταφόρα και ο βοηθός Νικολάε Κονσταντίν.