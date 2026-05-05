Με ασυγκράτητες και τολμηρές διαθέσεις είναι 4 ζώδια σήμερα 5/5

Η σημερινή ημέρα φέρνει ένταση, υπερβολή και μια διάχυτη παρορμητικότητα που μπορεί εύκολα να μας παρασύρει σε λάθος κινήσεις. Το τετράγωνο του Άρη από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο κορυφώνεται και δημιουργεί ένα εκρηκτικό σκηνικό, όπου οι αντιδράσεις γίνονται πιο έντονες, τα συναισθήματα διογκώνονται και η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε λάθη.

Είναι μια μέρα που χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, γιατί η ανάγκη να επιβληθούμε ή να αποδείξουμε κάτι μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις, ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια ή σε προσωπικές σχέσεις. Παράλληλα, υπάρχει τάση για υπερβολές και ρίσκο, είτε σε λόγια είτε σε πράξεις. Πιο έντονα αυτή την «θύελλα» θα τη βιώσουν τα παρορμητικά ζώδια – Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι – που έχουν γεννηθεί περίπου από 6 έως 10 Απριλίου, 8 έως 12 Ιουλίου, 9 έως 13 Οκτωβρίου και 8 έως 12 Ιανουαρίου, όπου οι εξελίξεις μπορεί να είναι πιο δυναμικές και απαιτητικές.

Κριός – Η βιασύνη οδηγεί σε λάθη

Ένα θα σου πω Κριέ μου για σήμερα Τρίτη, συγκρατήσου γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτει! Σήμερα κορυφώνεται το τετράγωνο του Άρη από το ζώδιο σου με τον Δία από τον Καρκίνο και οι διαθέσεις σου είναι άτσαλες, βιαστικές, παρορμητικές! Δεν μπορείς να συγκρατήσεις τα συναισθήματά σου, ενώ μεγαλοποιείς έντονα κάποια πράγματα και αυτό είναι πολύ πιθανό να σε οδηγήσει σε συγκρούσεις με την οικογένεια! Προσπάθησε να αποφύγεις τις εγωιστικές τάσεις σου, θυμήσου ότι δεν έχεις πάντα σε όλα δίκιο, ενώ τα άστρα σε προτρέπουν να διοχετεύσεις την ενέργειά σου στην γυμναστική ή σε μία δραστηριότητα που θα σε βοηθήσει να αποφορτιστείς!

AstroTip: Τα μεγαλύτερα λάθη τα κάνεις ότι πρώτα πράττεις και μετά σκέφτεσαι, φρόντισε αυτό να το αποφύγεις!

Ταύρος – Ένταση σε σκέψεις και παρασκήνιο

Ταύρε μου, η σημερινή Τρίτη σε επηρεάζει πιο εσωτερικά και σε βάζει σε μια διαδικασία έντονων σκέψεων και συναισθημάτων. Το τετράγωνο του Άρη από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο ενεργοποιεί το παρασκήνιο της ζωής σου, φέρνοντας έναν εσωτερικό εκνευρισμό, άγχος ή και μια κατάσταση που λειτουργεί πίσω από την πλάτη σου. Είναι πολύ πιθανό να προκύψει μια πληροφορία ή μια κουβέντα που σε βάζει σε σκέψεις και σε κάνει να αντιδράς πιο παρορμητικά απ’ όσο θα ήθελες. Η μέρα θέλει προσοχή σε λόγια που δεν έχουν φιλτραριστεί, αλλά και σε αποφάσεις που μπορείς να πάρεις μέσα σε ένταση. Το βράδυ, ωστόσο, βρίσκεις διέξοδο μέσα από μια δραστηριότητα ή μια συζήτηση που σε αποφορτίζει.

AstroTip: Μην αφήσεις τις σκέψεις να σε παρασύρουν – κράτα τον έλεγχο εσύ.

Δίδυμοι – Ένταση σε φιλίες και σχέδια

Δίδυμέ μου, η σημερινή Τρίτη μπορεί να φέρει μια μικρή αναστάτωση σε σχέδια που αφορούν το μέλλον ή σε μια φιλική σχέση. Το τετράγωνο του Άρη από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο ενισχύει την υπερβολή στις αντιδράσεις και μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση που παίρνει πιο έντονο τόνο από όσο θα ήθελες. Ίσως ένας φίλος ή συνεργάτης πιέζει για μια απόφαση ή για ένα σχέδιο που εσύ δεν είσαι έτοιμος να προχωρήσεις. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει και ένα οικονομικό θέμα που χρειάζεται καλύτερη διαχείριση. Προσπάθησε να μην απαντήσεις βιαστικά και να κρατήσεις πιο χαμηλούς τόνους.

AstroTip: Όταν κρατάς την ψυχραιμία σου, βρίσκεις πάντα τη σωστή λύση.

Καρκίνος – Επαγγελματικές πιέσεις και έντονες αντιδράσεις

Η σημερινή Τρίτη μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με έντονες επαγγελματικές απαιτήσεις. Καρκίνε μου, το τετράγωνο του Άρη από τον Κριό με τον Δία από το ζώδιό σου δημιουργεί μια αίσθηση πίεσης ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις ευθύνες που έχεις αναλάβει. Είναι πιθανό να υπάρξει μια συζήτηση με ανώτερο ή συνεργάτη που θα σε κάνει να αισθανθείς ότι πρέπει να υπερασπιστείς τη θέση σου. Απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις και προσπάθησε να κρατήσεις μια πιο ήρεμη στάση. Αν διοχετεύσεις την ενέργειά σου σε δημιουργική δράση, μπορείς να κλείσεις μια εκκρεμότητα που σε απασχολούσε.

AstroTip: Μερικές φορές η δύναμη βρίσκεται στην ψυχραιμία.

Λέων – Διαφορετικές απόψεις δημιουργούν ένταση

Λιοντάρι μου, η σημερινή Τρίτη μπορεί να φέρει έντονες συζητήσεις γύρω από ιδέες, απόψεις ή σχέδια που αφορούν το μέλλον. Το τετράγωνο του Άρη από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο δημιουργεί την τάση να υπερασπίζεσαι με πάθος τις πεποιθήσεις σου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος από το περιβάλλον σου μπορεί να έχει διαφορετική άποψη και αυτό να προκαλέσει ένταση. Μπορεί επίσης να προκύψει μια συζήτηση για ταξίδι, σπουδές ή ένα επαγγελματικό σχέδιο που χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Κράτησε πιο ήπιους τόνους και προσπάθησε να ακούσεις την άλλη πλευρά.

AstroTip: Η αληθινή δύναμη φαίνεται όταν μπορείς να δεις και τη γνώμη των άλλων.

Παρθένος – Πίεση σε σπίτι και υποχρεώσεις

Παρθένε μου, για σήμερα Τρίτη τα άστρα σε κάνουν να βρίσκεσαι σε μια εσωτερική ένταση που σχετίζεται με το σπίτι, την οικογένεια και ευθύνες που δεν μπορούν να περιμένουν. Το τετράγωνο Άρη από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο σε πιέζει να ανταποκριθείς ταυτόχρονα σε προσωπικές και κοινωνικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να νιώθεις ότι τραβιέσαι από παντού. Μπορεί να υπάρξει μια κουβέντα μέσα στο σπίτι ή με άτομο του κύκλου σου που σε εκνευρίζει. Πρόσεξε την παρορμητικότητα και κράτα ισορροπίες. Το βράδυ βρίσκεις πιο πρακτικές λύσεις και χαλαρώνεις.

AstroTip: Δεν χρειάζεται να τα λύσεις όλα σήμερα.

Ζυγός – Λόγια που μπορεί να ξεφύγουν

Ζυγέ μου, σήμερα Τρίτη η ένταση εκφράζεται μέσα από λόγια, συζητήσεις και μετακινήσεις. Το τετράγωνο Άρη – Δία φέρνει βιασύνη στην επικοινωνία και μπορεί να πεις κάτι που θα παρεξηγηθεί ή να ακούσεις κάτι που σε ενοχλεί. Μπορεί επίσης να υπάρξει μια έντονη συζήτηση με συνεργάτη ή σύντροφο που χρειάζεται προσοχή στον τρόπο διαχείρισης. Πρόσεξε επίσης την αφηρημάδα σε μετακινήσεις. Το βράδυ όμως βοηθά να πέσουν οι τόνοι και να αποκατασταθεί η ισορροπία.

AstroTip: Σκέψου πριν μιλήσεις – σήμερα οι λέξεις έχουν δύναμη.

Σκορπιός – Ένταση σε οικονομικά και αξίες

Σκορπιέ μου, η σημερινή Τρίτη σε βάζει σε μια διαδικασία έντονων σκέψεων γύρω από χρήματα, ασφάλεια και προσωπικές αξίες. Το τετράγωνο Άρη από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να φέρει ένα έξοδο, μια οικονομική πίεση ή μια διαφωνία γύρω από χρήματα. Ταυτόχρονα, μπορεί να νιώσεις ότι πρέπει να αποδείξεις την αξία σου, κάτι που σε φορτίζει. Απόφυγε βιαστικές κινήσεις και παρορμητικές αποφάσεις. Το βράδυ σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι πραγματικά αξίζει.

AstroTip: Μην παίρνεις αποφάσεις υπό πίεση.

Τοξότης – Σπατάλες και υπερβολές

Τοξότη μου, σήμερα Τρίτη θέλεις να πάρεις το ρίσκο σου και να τολμήσεις σε κάτι διαφορετικό! Το τετράγωνο του Άρη από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο, κάνει ασυγκράτητες τις επιθυμίες σου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος της υπερ-έκθεσης και της υπερβολής!Στα αισθηματικά μπορεί να τολμήσεις σε πρωτοβουλίες που λίγο αργότερα θα μετανιώσεις – μην πέφτεις με τα μούτρα σε μία νέα σχέση, πολύ πιθανό να αλλάξεις άποψη-! Στα οικονομικά συγκρατήσου, γιατί σήμερα είναι πολύ πιθανό να παρασυρθείς σε σπατάλες που θα σου αδειάσουν το πορτοφόλι!

AstroTip: Η δύναμή σου είναι μεγάλη – χρησιμοποίησέ τη σωστά.

Αιγόκερως – Πίεση ανάμεσα σε σπίτι και καριέρα

Αιγόκερέ μου, σήμερα Τρίτη βρίσκεσαι σε δίλημμα ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στις ανάγκες του σπιτιού. Το τετράγωνο Άρη από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο δημιουργεί ένταση εσωτερική , τα παίνεις όλα πολύ προσωπικά και οι διαθέσεις σου απέναντι στα αγαπημένα σου πρόσωπα είναι εύθικτη και συγκρουσιακή! Παράλληλα νιώθεις ότι πρέπει να ανταποκριθείς σε πολλά ταυτόχρονα και αυτό σε αγχώνει. Μπορεί να υπάρξει μια κουβέντα με οικογενειακό πρόσωπο ή συνεργάτη που σε φέρνει σε θέση άμυνας. Πρόσεξε την παρορμητικότητα και δώσε χρόνο πριν απαντήσεις. Το βράδυ βοηθά να πέσουν οι τόνοι.

AstroTip: Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν σήμερα.

Υδροχόος – Ένταση σε μετακινήσεις και επικοινωνία

Υδροχόε μου, η σημερινή Τρίτη έχει γρήγορο ρυθμό και αρκετή ένταση στην επικοινωνία. Το τετράγωνο Άρη – Δία μπορεί να φέρει βιαστικά λόγια, παρεξηγήσεις ή καθυστερήσεις σε μετακινήσεις και υποχρεώσεις. Είναι πιθανό να υπάρξει μια έντονη συζήτηση με άτομο του κοντινού σου περιβάλλοντος ή μια πληροφορία που σε εκνευρίζει. Απόφυγε να απαντήσεις παρορμητικά και πρόσεξε μικρολάθη. Το βράδυ σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

AstroTip: Μίλα λιγότερο, άκου περισσότερο.

Ιχθύες – Πιέσεις σε οικονομικά και αξίες

Ιχθύ μου, η σημερινή Τρίτη σε φέρνει αντιμέτωπο με πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν να αναβληθούν. Το τετράγωνο Άρη από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο δημιουργεί ένταση γύρω από χρήματα, έξοδα ή αποφάσεις που αφορούν τα αισθηματικά σου. Μπορεί να υπάρξει μια ξαφνική ανάγκη για πληρωμή ή μια συζήτηση που σε βάζει σε δίλημμα. Παράλληλα, νιώθεις ότι πρέπει να υπερασπιστείς την αξία σου. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις και κράτα ισορροπία.

AstroTip: Η σταθερότητα χτίζεται με ψυχραιμία, όχι με βιασύνη.