Με αυτό το κόλπο του TikTok στην τουαλέτα θα μειώσετε τον κίνδυνο αιμορροΐδων - Τι λένε γιατροί

Οι άνθρωποι που παίρνουν το κινητό τους στην τουαλέτα θα πρέπει να περιορίζονται σε δύο βίντεο στο TikTok, σύμφωνα με γιατρούς που διαπίστωσαν ότι όσοι χαζεύουν στο smartphone κατά τη διάρκεια της ανάγκης τους είναι πιο επιρρεπείς σε αιμορροΐδες, σε σύγκριση με εκείνους που δεν χρησιμοποιούν τηλέφωνο.

Όσοι κάθονται στον «θρόνο» με το κινητό περνούν πολλή περισσότερη ώρα στην τουαλέτα, με τις παρατεταμένες επισκέψεις να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των διογκωμένων φλεβών του πρωκτού που είναι γνωστές ως αιμορροΐδες, αναφέρει ο Guardian.

Αν και τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά, η ερευνητική ομάδα συμβουλεύει να μην παίρνουμε το τηλέφωνο στην τουαλέτα ή τουλάχιστον να βάζουμε όριο στο σκρολάρισμα, ώστε να μη βρεθούμε… μισή ώρα καθισμένοι χωρίς να το καταλάβουμε.

«Αφήστε το κινητό σας έξω, γιατί όταν μπαίνετε έχετε μία μόνο δουλειά να κάνετε και πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτή», εξήγησε η γαστρεντερολόγος δρ. Trisha Pasricha από το Beth Israel Deaconess Medical Center στη Βοστώνη. «Αν η "μαγεία" δεν έχει συμβεί μέσα σε πέντε λεπτά, σηκωθείτε, κάντε ένα διάλειμμα και ξαναδοκιμάστε αργότερα».

Η μελέτη και τα πρώτα συμπεράσματα

Η Pasricha και οι συνεργάτες της εξέτασαν 125 άτομα για αιμορροΐδες, στο πλαίσιο κολονοσκοπήσεων για πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του εντέρου. Οι ίδιοι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τη διατροφή, την άσκηση και τις συνήθειες του εντέρου τους, όπως ο χρόνος που περνούν στην τουαλέτα και αν πιέζονται ή αντιμετωπίζουν δυσκοιλιότητα.

Επιπλέον, οι ερωτήσεις -σύμφωνα με τη μελέτη στο περιοδικό Plos One- επικεντρώθηκαν στις συνήθειες χρήσης κινητού στην τουαλέτα, αλλά και στις εφαρμογές που χρησιμοποιούσαν εκεί. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 45 ετών και άνω.

Δύο στους τρεις παραδέχτηκαν ότι παίρνουν το κινητό στην τουαλέτα, κυρίως για να χαζεύουν ειδήσεις και social media. Αφού λήφθηκαν υπόψη άλλοι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για αιμορροΐδες (ηλικία, έλλειψη άσκησης, χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών), βρέθηκε ότι όσοι χρησιμοποιούσαν το κινητό ήταν κατά 46% πιο πιθανό να έχουν αιμορροΐδες σε σχέση με εκείνους που δεν το έπαιρναν μαζί τους. Μάλιστα, πάνω από το ένα τρίτο (37%) των χρηστών κινητού περνούσαν πάνω από πέντε λεπτά στην τουαλέτα, έναντι μόλις 7% όσων δεν είχαν κινητό.

Γιατί το σκρολάρισμα βλάπτει

Το διάβασμα στην τουαλέτα δεν είναι κάτι νέο, ωστόσο η Pasricha πιστεύει ότι οι εφημερίδες, τα περιοδικά και τα βιβλία δεν μπορούν να συγκριθούν με την ακαταμάχητη έλξη εφαρμογών όπως το TikTok και το Instagram. «Όλο το επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των εφαρμογών είναι να σε κάνουν να χάνεις την αίσθηση του χρόνου», τόνισε. «Οι προ-TikTok πρόγονοί μας διάβαζαν απλώς μια εφημερίδα ή ό,τι άλλο έβρισκαν. Δεν ήταν τόσο απορροφητικό».

Αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τις επιπτώσεις στην υγεία, η Pasricha εκτιμά ότι οι εφαρμογές παρατείνουν τον χρόνο παραμονής στην τουαλέτα, γεγονός που αυξάνει την πίεση στους ιστούς της περιοχής και οδηγεί σε αιμορροΐδες. «Αν κάθεσαι εκεί απλώς αδρανής, η παθητική αυτή πίεση με τον καιρό αποδυναμώνει τον συνδετικό ιστό και διογκώνει τις φλέβες», σημείωσε.

Νεότερες γενιές και συστάσεις

Ένα σημαντικό ερώτημα αφορά τις συνήθειες των νεότερων. Σε συνεχιζόμενη μελέτη φοιτητών, η Pasricha ανέφερε ότι σχεδόν όλοι παραδέχονται πως παίρνουν κινητό στην τουαλέτα, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες ότι οι σημερινοί έφηβοι μπορεί να εμφανίσουν αιμορροΐδες νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές.

Οι αιμορροΐδες επηρεάζουν έως και το ένα τέταρτο των ενηλίκων, και ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν από μόνες τους ή με ελάχιστη θεραπεία, μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιούνται πάνω από 20.000 χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως.

Για όσους δεν μπορούν να διανοηθούν την τουαλέτα χωρίς κινητό, η Pasricha προτείνει περιορισμό στο σκρολάρισμα. «Βάλτε όριο δύο TikTok», είπε. «Αυτό που δεν πρέπει να κάνετε είναι να παγιδεύεστε στον φαύλο κύκλο του ατελείωτου σκρολαρίσματος, ξεχνώντας γιατί πήγατε εκεί εξαρχής».