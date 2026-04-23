«Με χαιρέτησε με το χέρι που σκότωσε την αδελφή μου»: Συγκλονίζει ο αδελφός της Ελευθερίας

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που αποκαλύπτονται για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο από τον πρώην σύντροφό της. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε χθες, Τετάρτη 22/4, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο, στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της, το οποίο βρισκόταν σε δύσβατη περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές «δείχνουν» ως δράστη της δολοφονίας της 43χρονης τον πρώην σύντροφό της. Τα ίχνη της 43χρονης είχαν χαθεί από την Κυριακή 19/4, με τον 23χρονο γιο της να δηλώνει την εξαφάνισή της τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Για τον εντοπισμό της, προσέρχονταν στο αστυνομικό τμήμα συγγενείς και γνωστοί προκειμένου να καταθέσουν.

Σύμφωνα με το Creta24, από την πρώτη στιγμή που τέλεσε το έγκλημα, ο 40χρονος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Ακόμη και στους αστυνομικούς που τον προσήγαγαν, είπε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με την 43χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Κυριακή 19 Απριλίου. Ενώ, ακόμη και όταν συνάντησε τον αδελφό της αδικοχαμένης γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα, δεν δίστασε να τον χαιρετήσει και να του πει ότι δεν γνωρίζει που βρίσκεται η Ελευθερία.

«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου», λέει χαρακτηριστικά ο αδελφός της 43χρονης και προσθέτει πως «χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε “δεν ξέρω που είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”».

Την Παρασκευή η κηδεία

Αύριο Παρασκευή (24/4), στις Δαφνές Ηρακλείου, θα παιχτεί η τελευταία πράξη της τραγωδίας, με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν την 43χρονη που έφυγε με τόσο σκληρό και άδικο τρόπο από τη ζωή.

Η κηδεία της θα γίνει στις 13:00 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στον τόπο που έζησε η Ελευθερία.

Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.