Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφερε στο φως η Ναταλία Γερμανού. Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε πως τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα κατασκευασμένο βίντεο που χρησιμοποιεί την εικόνα και τη φωνή της, παρουσιάζοντας γεγονότα που δεν συνέβησαν ποτέ.

Το ψεύτικο υλικό έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και, όπως εξήγησε η ίδια, στόχος του είναι να παραπλανήσει το κοινό και να εξυπηρετήσει διαδικτυακές απάτες που εκμεταλλεύονται γνωστά πρόσωπα.

Το βίντεο που προκάλεσε την αντίδρασή της

Στο επίμαχο βίντεο, η παρουσιάστρια εμφανίζεται δήθεν να επιτίθεται σε εκπροσώπους φαρμακευτικών προϊόντων μέσα σε δικαστική αίθουσα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται και να απομακρύνεται με χειροπέδες από αστυνομικούς.

Η παραποίηση δεν σταματά εκεί. Σε άλλα αποσπάσματα, εμφανίζεται να σχολιάζει το ανύπαρκτο περιστατικό μέσα από την τηλεοπτική της εκπομπή, ενώ έχει δημιουργηθεί ακόμη και ψεύτικο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, ώστε το κατασκευασμένο σενάριο να μοιάζει αληθοφανές.

«Θα κάνω ό,τι πρέπει νομικά»

Με ανάρτησή της στο Facebook, η Ναταλία Γερμανού ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για απολύτως ψευδές περιεχόμενο και προειδοποίησε τους διαδικτυακούς της φίλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ανάλογες δημοσιεύσεις.

«Δεν έχω δει πιο κακό AI πάντως... Έχετε το νου σας γενικά. Εγώ θα κάνω ό,τι πρέπει νομικά, αλλά υπάρχουν άπειρες σελίδες που χρησιμοποιούν γνωστά άτομα για να τρώνε λεφτά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια έκανε σαφές ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό, ενώ κάλεσε το κοινό να μην εμπιστεύεται βίντεο ή διαφημίσεις που χρησιμοποιούν αναγνωρίσιμα πρόσωπα για να αποκτήσουν αξιοπιστία.

Οι απάτες με AI πληθαίνουν

Η υπόθεση της Ναταλίας Γερμανού έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ψεύτικων βίντεο με γνωστά πρόσωπα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοιο υλικό αξιοποιείται για παραπλανητικές διαφημίσεις ή οικονομικές απάτες, με στόχο να πειστούν οι χρήστες να δώσουν προσωπικά στοιχεία ή χρήματα.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η εύκολη διάδοση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα όταν εικόνες και δηλώσεις φαίνονται εντυπωσιακές αλλά δεν προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.