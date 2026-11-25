Παγιδευμένη σε μια σχέση φόβου, απομονωμένη από φίλους και οικογένεια, αντιμέτωπη με τη σωματική και ψυχολογική βία, μια γυναίκα χρειάστηκε να βρει τη δύναμη να φύγει και να μεγαλώσει μόνη τα παιδιά της. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Flash παρουσιάζει την ιστορία της. Μια ιστορία που αποδεικνύει πόσο δύσκολο μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την ελευθερία, αλλά και ότι η ζωή μπορεί να ξαναρχίσει.

Η κακοποίηση δεν αρχίζει πάντα με ένα χτύπημα. Μπορεί να ξεκινήσει με μια συμπεριφορά που μοιάζει με υπερβολικό ενδιαφέρον, με μια σχέση που σταδιακά γίνεται ασφυκτική, με την απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς. Μέχρι τη στιγμή που το θύμα συνειδητοποιεί ότι έχει μείνει μόνο του, εξαρτημένο από τον άνθρωπο που θα έπρεπε να το προστατεύει.

Αυτό ακριβώς περιγράφει μια γυναίκα που έζησε για τρεισήμισι χρόνια τον εφιάλτη της ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύζυγό της.

Η γνωριμία τους έμοιαζε αρχικά με μια όμορφη αρχή. Εκείνη είχε χάσει τη μητέρα της στα 18 της χρόνια, ένιωθε μόνη και αναζητούσε μια νέα διέξοδο στη ζωή της. Τον γνώρισε στην καφετέρια όπου εργαζόταν. Εκείνος την πλησίασε με ευγένεια, λουλούδια, φαγητό και καθημερινές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

«Ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ γλυκός, πάρα πολύ εξυπηρετικός. Νοιαζόταν για τα πάντα. Ήταν ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Όταν ρωτούσα τους κοινούς φίλους μας, όλοι έλεγαν τα καλύτερα λόγια για εκείνον».

Όμως, όταν έμεινε έγκυος, η συμπεριφορά του άλλαξε. Η εγκυμοσύνη, όπως εξηγεί, την έκανε πιο ευάλωτη, καθώς δεν μπορούσε να εργαστεί και αισθανόταν ότι δεν είχε τη δυνατότητα να απομακρυνθεί. Η γέννηση του παιδιού της έγινε η τελευταία της ελπίδα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Δεν άλλαξαν ποτέ.

Τα χτυπήματα στην εγκυμοσύνη και οι προσπάθειες να της στερήσει την ανάσα

Η σωματική βία έγινε μέρος της καθημερινότητάς της. Και μάλιστα, ακόμη και όταν κυοφορούσε το παιδί τους.

«Με χτυπούσε ακόμη και όταν ήμουν έγκυος. Με χτυπούσε στην κοιλιά και μάλιστα αρκετές φορές φώναζε να αποβάλω. Με χτυπούσε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ώστε να μη φαίνονται σημάδια. Άλλες φορές προσπαθούσε να με πνίξει. Όταν έφτανα στο σημείο να μην μπορώ να πάρω ανάσα, σταματούσε».

Η βία, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στα χτυπήματα. Ήταν και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσε να την ελέγχει, στερώντας της ακόμη και τα στοιχειώδη.

«Πέταγε το φαγητό και με άφηνε νηστική. Μπορούσε να εξαφανιστεί για δύο ή τρεις ημέρες, να μου έχει πάρει όλα τα χρήματα και να με αφήσει χωρίς τίποτα. Έφτανα στο σημείο να τον παρακαλάω να γυρίσει πίσω».

Ο ξενώνας, η ψυχολογική στήριξη και η απόφαση να ξανασταθεί στα πόδια της

Η έξοδος από τον κύκλο της κακοποίησης δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε να απευθυνθεί σε δομή φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, όπου έλαβε ψυχολογική υποστήριξη. Μάλιστα, χρειάστηκε να επιστρέψει δύο φορές, έχοντας πλέον τρία παιδιά.

Την πρώτη φορά παρέμεινε περίπου ενάμιση με δύο μήνες. Τη δεύτερη, μόλις δέκα ημέρες. Αυτή τη φορά, όμως, είχε ήδη κάνει σημαντικά βήματα για μια καινούργια αρχή.

«Την πρώτη φορά ολοκλήρωσα όλες τις συνεδρίες μου και ακολούθησα όσα μου είπαν. Ήθελα να ξαναβγώ στην κοινωνία. Είχα βρει σπίτι, είχα βρει εργασία, είχα τακτοποιήσει τις ζωές των παιδιών μου. Ήμουν έτοιμη να πιάσω τη ζωή από τα χέρια και να επιβιώσω».

Στην προσπάθειά της, ωστόσο, δεν είχε τη στήριξη που περίμενε από το συγγενικό περιβάλλον.

«Όλοι στάθηκαν στην άκρη και έλεγαν “είναι ο σύζυγός σου”. Από την πλευρά των συγγενών του πρώην άντρα μου άκουγα ότι εγώ έφταιγα, ότι εγώ τον προκαλούσα, ότι εγώ τον έκανα να ξεσπά πάνω μου».

Σήμερα, η ζωή της έχει αποκτήσει ξανά ισορροπία. Μεγάλωσε μόνη της τα παιδιά της, χωρίς να λαμβάνει διατροφή, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες και προσπαθώντας να προστατεύσει την οικογένειά της.

«Τα κατάφερα. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν, αντιλαμβάνονται πλέον πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι είμαι καλά, μετά από χρόνια».

Η δική της μαρτυρία είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να δίνει καθημερινά έναν αγώνα που κανείς δεν βλέπει. Και ότι καμία γυναίκα δεν φταίει για τη βία που υφίσταται. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε εκείνον που την ασκεί.

Δείτε ενδεικτικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το μείζον ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας: