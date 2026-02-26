«Με χτυπούσαν επί 15 λεπτά»: Άγριο σκηνικό σε κρατητήρια στην Ηλεία - Άνδρας με κατάγματα στη γνάθο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας (23/2) στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, με έναν κρατούμενο να καταλήγει σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ο Κ.Λ. καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συγκρατουμένους του μέσα στον χώρο κράτησης, κάνοντας λόγο για σφοδρή επίθεση που τον άφησε με κατάγματα στη γνάθο. Όπως αναφέρει, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον σταμάτησαν για έλεγχο, ενώ οδηγούσε Ι.Χ. Όπως υποστηρίζει, ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι δεν διέθετε σε ισχύ άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο φθινόπωρο από το Τμήμα Γαστούνη.

Ακολούθησε προσαγωγή και μεταφορά του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Με χτυπούσαν όλοι μαζί»

Κατά την περιγραφή του, στον χώρο βρίσκονταν ήδη επτά ακόμη άτομα ρομά, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, είχαν έντονη φραστική αντιπαράθεση με αστυνομικούς.

«Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ζαλίστηκα από το πρώτο χτύπημα και μετά άρχισαν να με χτυπούν όλοι μαζί στο κεφάλι και στο σώμα», αναφέρει, εκτιμώντας ότι ο ξυλοδαρμός διήρκεσε περίπου 15 λεπτά.

Όπως υποστηρίζει, οι αστυνομικοί βρίσκονταν εκτός του χώρου και φώναζαν να σταματήσουν οι δράστες, μέχρι που άνοιξε η πόρτα και τον έβγαλαν έξω σε κατάσταση έντονης ζάλης και εξάντλησης.

Μεταφορά σε νοσοκομεία - Χειρουργείο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου παρέμεινε έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι γιατροί έκριναν ότι απαιτείται εξειδικευμένη αντιμετώπιση και του συνέστησαν διακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα, κάτι που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν επιθυμούσε εκείνη τη στιγμή.

Τελικά, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου διαπιστώθηκαν κατάγματα στη γνάθο. Όπως του γνωστοποιήθηκε, θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση με τοποθέτηση μεταλλικής λάμας, δεκαήμερη νοσηλεία και επιπλέον περίοδο ανάρρωσης κατ’ οίκον.

«Έχω ήδη ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και η ταλαιπωρία μου θα συνεχιστεί. Όλα ξεκίνησαν από έναν έλεγχο για το δίπλωμα», τονίζει.

Δικογραφία και έρευνα σε εξέλιξη

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Ηλείας, ενώ συνελήφθη συγκεκριμένο πρόσωπο για το σχετικό αδίκημα.

Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις Αρχές να καλούνται να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό εντός των κρατητηρίων.