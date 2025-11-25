«Με χτυπούσε για ώρα με ζώνη»: Αόρατες αν δεν φωνάξουν: Ο εφιάλτης της έμφυλης βίας σε γυναίκες 65+

«Σταδιακά ο κόμπος έφτανε στο χτένι. Μετά από ένα περιστατικό που με χτυπούσε για ώρα με ζώνη, είπα στη μητέρα μου όσα ζούσα. Η αδερφή και η μητέρα μου επέμεναν να φύγω. Μου έλεγαν ότι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Πράγματι, λίγο καιρό μετά συνέβη κάτι ακόμα πιο ακραίο. Με έσυρε βίαια έξω από το ταξί, με χτύπησε και πήρε το κινητό μου. Όταν ο ξαδερφός μου του ζήτησε να του παραδώσει το κινητό, εκείνος κατέφθασε στην πολυκατοικία μας μαζί με τον αδελφό του. Έκανε μεγάλη φασαρία και έσπασε την τζαμαρία του κοινόχρηστου χώρου. Τότε σκέφτηκα, ότι από αυτόν τον άνθρωπο δεν κινδυνεύω μόνον εγώ αλλά και οι οικείοι μου.»

«Με παγίδευσε σ' ένα σπίτι. Τα έχασα όλα. Γονείς, σχολείο, φίλους. Χωρίς να προλάβω να το καταλάβω απομονώθηκα από όλους και όλα. Εκείνος δεν ήθελε να βγαίνω, ούτε να κάνω πράγματα.Ζήλευε αφόρητα. Ο ίδιος βέβαια έλειπε σχεδόν όλη μέρα. Πήγαινε στη δουλειά, επέστρεφε για να φάει και να κάνει μπάνιο και ξανάφευγε. Στην αρχή δεν έλεγα τίποτα. Μετά άρχισα να παραπονιέμαι. Εκείνος φώναζε κι έβριζε. Μετά από λίγο άρχισε να σηκώνει χέρι. Θυμάμαι ότι κάλεσα μια φορά τη μητέρα του μήπως με βοηθήσει και μου απάντησε πως έτσι είναι ο γιος της...»

«Εγώ κλεισμένη να καθαρίζω, να μαγειρεύω και να φροντίζω τα παιδιά. Αυτός να λείπει συνέχεια κι όταν γυρνάει να ξεσπάει επάνω μου. Ούτε τα παιδιά δεν σεβόταν. Μου έχει φωνάξει και με έχει χτυπήσει μπροστά τους. Εξαντλήθηκε η υπομονή μου. Αποφάσισα να φύγω. Πήγα στους γονείς μου. Στην αρχή δεν μου έδινε τα παιδιά. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο η σπιτονοικοκυρά μας και μου είπε ότι ο μικρός είναι σε άθλια κατάσταση από τότε που έφυγα. Δεν τρώει και δεν κοιμάται. Πήγα και πήρα τα παιδιά. Τότε ξεκίνησαν τα χειρότερα.»

Η Άννα, η Μαρία, η Emma από τη Σιέρα Λεόνε. Η μητέρα, η σύζυγος, η σύντροφος, η κόρη, η αδελφή. Γυναίκες που ζουν στο σκοτάδι και αναγκάζονται -δυστυχώς όχι πάντα- να βγουν από αυτό όταν βρουν το κουράγιο να μιλήσουν. Να ζητήσουν βοήθεια. Ανθρώπινες ιστορίες που καθηλώνουν και που ρίχνουν φως στο τι συμβαίνει πολλές φορές πίσω από πόρτες κλειστές και χαμογελαστά πρόσωπα. Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Έμφυλης Βίας η σημερινή και η καμπάνια του Κέντρου Διοτίμα -μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εξειδικευμένη σε θέματα φύλου και ισότητας- μιλά για την ενδοοικογενειακή βία σε μεγαλύτερες γυναίκες, στέλνοντας το μήνυμα ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεφύγεις από την κακοποίηση...

«Ηλικιωμένες γυναίκες κακοποιούνται από γιους, εγγονούς ή άλλους συγγενείς, ιδίως όταν χρήζουν φροντίδας»

«Αχ, τίποτα δεν είναι σαν το σπίτι. Με το που πατήσεις το πόδι σου όλα αλλάζουν. Εκεί πρέπει να βρίσκεσαι, στην ασφάλειά του. Εκεί που χάνεσαι απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου σειρά. Εκεί που βρίσκεις στιγμές να φροντίσεις τον εαυτό σου. Εκεί που τα μεσημέρια μαγειρεύεις για τους δικούς σου και τρώτε μαζί και που στο τέλος της ημέρας πάντα θα κοιμηθείς στην αγκαλιά τους. Κάπως έτσι πρέπει να είναι η απόλυτη ευτυχία.»

Αυτά είναι τα λόγια που εκφωνεί η Ναταλία Τσαλίκη, η οποία συμμετέχει αφιλοκερδώς στην νέα αυτή καμπάνια. Όμως πίσω από τις γραμμές και τη χαρούμενη φωνή, κρύβεται η αλήθεια. Μια αλήθεια που μοιράζονται χιλιάδες γυναίκες που σιωπούν. Το δυστυχισμένο πρόσωπο που βιώνει την κακοποίηση, η άγρια φωνή του άντρα που της ζητά να βγει αμέσως από το μπάνιο, εκεί όπου έχει κρυφτεί για να καλύψει με μέικ απ τα σημάδια από τα χτυπήματα. Η ταινία που σκηνοθέτησε η Ελίνα Ψύκου, αποτυπώνει την καθημερινότητα μιας γυναίκας μέσα σ' έναν χρόνια κακοποιητικό γάμο. Μέσα στο σπίτι, στο μέρος όπου θα έπρεπε να ζει με ασφάλεια, κυριαρχεί ο φόβος, η μοναξιά και η συρρίκνωση. Κι όταν τελικά η πόρτα ανοίγει, η γυναίκα είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Ένα βήμα ωστόσο που διστάζουν να το κάνουν οι περισσότερες, δηλώνει στο Flash.gr η κυρία Νατάσα Κεφαλληνού, υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Διοτίμα...

«Η κακοποίηση και οι γυναικοκτονίες ηλικιωμένων γυναικών παραμένουν μια από τις πιο αθέατες όψεις της έμφυλης βίας. Γι αυτό και επιλέγουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες θύματα χρόνιας βίας, που δεν σταματά ακόμα και όταν οι δράστες μεγαλώνουν και αλλάζουν τακτική, περνώντας από τη σωματική βία στην ψυχολογική κακοποίηση και την οικονομική βία. Να μιλήσουμε για τις γυναίκες που κακοποιούνται από γιους, εγγονούς ή άλλους συγγενείς, ιδίως όταν χρήζουν φροντίδας. Το Κέντρο μας, με δράση από το 1989, έχει υποστηρίξει χιλιάδες γυναίκες να σπάσουν τον κύκλο της βίας και να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους. Μόνο το 2024, περισσότερες από 850 γυναίκες έλαβαν νομική, ψυχοκοινωνική και επαγγελματική υποστήριξη από ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών του οργανισμού. Μάλιστα, πολλές γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που υποστηρίζουμε, πιστεύουν ότι "είναι αργά για αλλαγή". Όμως η εμπειρία αποδεικνύει το αντίθετο. Η ύπαρξη ενός πλαισίου υποστήριξης με στοχευμένες υπηρεσίες, ομάδες ενδυνάμωσης και εκστρατείες ενημέρωσης, φέρνει σημαντικά αποτελέσματα, ενεργοποιώντας τις γυναίκες να διεκδικήσουν ασφάλεια και φροντίδα και να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους.»

«Σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις της κακοποίησης στις ηλικιωμένες γυναίκες, μπορεί να αποδίδονται στη γήρανση!»

Η επιλογή να πέσουν τα φώτα στις επιζώσες γυναίκες των 65+ δεν είναι διόλου τυχαία, τονίζει η κυρία Κεφαλληνού. Η έμφυλη βία σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, είναι ένα φαινόμενο αόρατο. Όμως η ενδοοικογενειακή βία είναι μια σκληρή πραγματικότητα για μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων γυναικών στην Ελλάδα, αφού:

Σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες άνω των 65 ετών έχει υποστεί κάποια μορφή έμφυλης βίας και

1 στις 3 έχει βιώσει ψυχολογική βία με δράστη τον σύζυγο/ σύντροφο.

Συχνά δε η βία είναι χρόνια, ενίοτε και ανθρωποκτόνα. Το 38% των γυναικοκτονιών που συντελέστηκαν μεταξύ 2021-2023 στη χώρα μας, είχαν θύματα γυναίκες 65 και άνω, σύμφωνα με επεξεργασία στοιχείων από τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Παρόλ' αυτά, μόλις 1 στις 10 γυναίκες απ' όσες απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 2024, ήταν άνω των 60 ετών. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί πολλά από τα θύματα αυτής της ηλικίας, σιωπούν...

«Συχνά οι εμπειρίες των μεγαλύτερων γυναικών αντιμετωπίζονται με αμφισβήτηση ακόμα και από τους επαγγελματίες. Το αποτέλεσμα είναι η έμφυλη βία σε ηλικιωμένες γυναίκες να παραμένει "αόρατη", ενώ εκλείπουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και στοχευμένες δράσεις που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτής της ευάλωτης ομάδας γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακομα και όταν ζητούν βοήθεια, λόγω της έλλειψης αυτών των υπηρεσιών με καταρτισμένο προσωπικό, τα ηλικιωμένα θύματα υπάρχει περίπτωση να βρεθούν αντιμέτωπα με ηλικιακό ρατσισμό και σεξισμό. Σε έρευνες έχει καταγραφεί ότι ορισμένες γυναίκες ένιωσαν ότι οι επαγγελματίες απαξίωσαν ή υποβάθμισαν τις εμπειρίες τους λόγω ηλικίας. Π.χ. αμφισβήτησαν τη μνήμη τους. Παράλληλα έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις όπου οι επαγγελματίες δεν αναγνώρισαν τα σημάδια βίας. Για παράδειγμα, οι σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις της κακοποίησης στις ηλικιωμένες γυναίκες, μπορεί να αποδίδονταν στη γήρανση.»

Στο συγκεκριμένο κέντρο, παρέχεται νομική και ψυχοκοινωνική βοήθεια καθώς και επαγγελματική συμβουλευτική σε άνεργες και εργαζόμενες επιζώσες. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.