«Με δάγκωσε και με έγδαρε στη μέση»: Πώς περιγράφει την επίθεση από λύκο ο περιπατητής στο Τατόι

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε από την επίθεση του λύκου στα πρώην Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι περιέγραψε στην ΕΡΤ, ο άνδρας που συναντήθηκε με το άγριο ζώο το οποίο, όπως είπε, τον δάγκωσε και τον έγδαρε στη μέση.

Όπως ανέφερε ο κάτοικος της περιοχής, το περιστατικό συνέβη ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι ενώ είχε βγει για τρέξιμο στις 8:30 το πρωί του Σαββάτου (21/2).

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα», τόνισε ο άνδρας.

«Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά-σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα. Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς, μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», είπε ο άνδρας.