«Με δάκρυα και φωτιά: Η Έρικα Κερκ ορκίστηκε ότι η φωνή του Τσάρλι δεν θα σιγήσει ποτέ»

Συγκλονισμένη, αλλά όρθια. Με τη φωνή της να τρέμει και το βλέμμα στραμμένο στο κοινό, η Έρικα Κερκ μίλησε δημόσια λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ, σε πανεπιστημιακό debate στη Γιούτα.



Ο άνθρωπος που λάτρευε, ο πατέρας των δύο παιδιών της, ο σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, έπεσε νεκρός από σφαίρες. Κι εκείνη, βρήκε τη δύναμη να πει: «Η φωνή του δεν θα σιγήσει. Το όνομά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

«Ήταν ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας»

Η Έρικα ευχαρίστησε τις αρχές, τους φίλους, τους συνεργάτες του Τσάρλι, αλλά και τα εκατομμύρια ανθρώπων που έδειξαν την αγάπη τους. Περιέγραψε έναν άντρα που λάτρευε τη ζωή, την Αμερική, τη φύση, τα σπορ αλλά πάνω από όλα την οικογένειά του.

«Κάθε μέρα με ρωτούσε πώς μπορεί να γίνει καλύτερος σύζυγος, καλύτερος πατέρας. Ήταν ο τέλειος άντρας», είπε με λυγμούς.

Το ευχαριστώ σε Τραμπ και Βανς

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντι. Βανς για τη στήριξή τους. «Ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Ήξερε ότι κι εσείς τον αγαπούσατε», τόνισε.

«Δεν θα παραδοθούμε ποτέ»

Με λόγια που θύμιζαν όρκο μάχης, η Έρικα Κερκ δήλωσε πως το κίνημα του Τσάρλι θα συνεχίσει πιο δυνατό από ποτέ:

«Νομίζατε ότι σιγήσατε μια φωνή. Στην πραγματικότητα, ανάψατε μια φωτιά. Το Turning Point USA δεν θα πεθάνει. Δεν θα παραδοθούμε ποτέ».

🔥ERIKA KIRK: “If you thought my husbands mission was powerful before, you have no idea” pic.twitter.com/qgQOmgjDq5 — David Nino Rodriguez (@ninoboxer) September 13, 2025

Το τελευταίο αντίο

Η πιο σπαρακτική στιγμή ήρθε όταν μίλησε για την κόρη της, μόλις τριών ετών, που τη ρώτησε: «Πού είναι ο μπαμπάς;». Η απάντηση της μάνας: «Είναι σε ένα ταξίδι με τον Ιησού, για να μπορεί να σου αγοράζει τα βατόμουρά σου».

Ποια είναι η Έρικα Κερκ

Η 36χρονη χήρα είναι επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και podcaster. Έχει ιδρύσει την εταιρεία ενδυμάτων Proclaim, παρουσιάζει το podcast Midweek Rise Up, υπήρξε αθλήτρια μπάσκετ και Μις Αριζόνα το 2012. Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, με μεταπτυχιακό στις Νομικές Σπουδές.

Το κίνημα του Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ ίδρυσε το Turning Point USA το 2012, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Μια οργάνωση που μεγάλωσε γρήγορα, μετατράπηκε σε φωνή της αμερικανικής συντηρητικής νεολαίας και τώρα —όπως δεσμεύτηκε η σύζυγός του— θα συνεχίσει πιο δυνατά από ποτέ.