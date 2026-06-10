Με δύναμη από το Θησείο έρχεται ο Τσίπρας - Σχεδιάζει κυβερνητικό πρόγραμμα άμεσα υλοποιήσιμο

Με βηματισμό εκλογών ξεκινάει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Ένας μαραθώνιος σε ρυθμό αγώνα ταχύτητας εκατό μέτρων, με στόχο», έλεγε στον FLASH, υψηλόβαθμο στέλεχος του επικοινωνιακού επιτελείου της ΕΛΑΣ, σκιαγραφώντας το πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο.

Μια «εξωστρέφεια» που την αναλαμβάνει προσωπικά ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός. Με μια μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη που κατά πάσα πιθανότητα θα προηγηθεί της εκδήλωσης που οργανώνεται στην περιοχή της Β´ Πειραιά, και της συμβολικής αλλά και πολιτικής επίσκεψης του, στην Κύπρο. Απευθείας επικοινωνία με τους πολίτες, ακόμη και σε επισκέψεις που δεν θα είναι οργανωμένες, υπό τη συνηθισμένη μορφή εκδηλώσεων αλλά με την επαφή στους πολίτες «ακόμη και για ένα καφέ».

Ο «αέρας» των πρώτων δημοσκοπήσεων προκάλεσε ένα θετικό σοκ στους κόλπους της ΕΛΑΣ. Λέγεται πως ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος που εξέφραζε την αισιοδοξία της κοινωνικής αποδοχής, κάτι που το έλεγε συχνά στους συνομιλητές του, αρκετό καιρό πριν την εκδήλωση του Θησείου. Δεν αποκλείουν, τις έκτακτες εκλογές του Οκτωβρίου αν και δεν θεωρούν πως τελικά θα επιλεγεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ετοιμότητα, όμως, διαμορφώνει μια νέα ανάγκη και αυξημένους ρυθμούς προετοιμασίας. Και σε επίπεδο στελεχικού δυναμικού και σε επίπεδο οργάνωσης.

Καμία σχέση με κόμματα και εξασφαλισμένες βουλευτικές θέσεις

Η επιμονή θα είναι για το παρόν και όχι για το παρελθόν. «Θα ξανασυστηθούμε με νέους όρους και νέο πρόγραμμα που θα είναι κυβερνητικό. Θα επιμείνουμε στο τι εμείς μπορούμε να κάνουμε. Και σε αυτή τη βάση εργάζονται ομάδες επιστημόνων και στελεχών από όλους τους τομείς για να είναι όχι βερμπαλιστικό αλλά τεκμηριωμένο, εφαρμόσιμο και άμεσα υλοποιήσιμο», τονίζουν στενοί του συνεργάτες.

Σε αυτό το πλαίσιο και τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος για κριτική στις αποφάσεις άλλων κομμάτων, ούτε παρέμβαση, ούτε διάθεση για οποιαδήποτε συνεργασία. Και σε επίπεδο κομμάτων και σε επίπεδο προσώπων. Δεν υπάρχουν λίστες βουλευτών ούτε προκαθορισμένες θέσεις. Τα όσα ακούγονται και λέγονται, «μάλλον, είναι προσωπικές επιθυμίες και προσπαθούν να επιβάλλουν τις δικές τους πολιτικές πεποιθήσεις». Είναι γεγονός πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει στάση επί αυτών των ζητημάτων. Από την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του, στην Αθήνα και μέχρι σήμερα επιμένει στις βασικές του θέσεις. «Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».