Με δύο μαχαιριές η δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά - Τι εξετάζει το ελληνικό FBI

Το ενδεχόμενο ο 20χρονος και οι φίλοι του να είχαν ραντεβού με άλλα άτομα (σ.σ. ή και ένα άτομο) για κάποια έκνομη δραστηριότητα -που δεν σχετίζεται ούτε με τα οπαδικά ούτε με τους «αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων»- εξετάζουν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστής που εξέτασε τον νεκρό διαπίστωσε ότι έφερε στην θωρακική χώρα δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (σ.σ. μαχαίρι), ενώ νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) πήγε στο σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός προκειμένου να κάψει αυτοψία μαζί με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Για την ώρα, αν και εξετάστηκε ως ιδιαίτερα πιθανό λόγω της οπαδικής ταυτότητας του 20χρονου, μοιάζει να απομακρύνεται το ενδεχόμενο η δολοφονία να είναι αποτέλεσμα συμπλοκής χούλιγκαν. «Δεν έχει φύγει τελείως από το κάδρο, αλλά δεν είναι το βασικό σενάριο» εξηγούν στον FLASH πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι ο 20χρονος ήταν στη δικογραφία του ΤΔΕΕ Παύλου Μελά για την ομάδα των «αυτόκλητων τιμωρών» που έκλεινε ραντεβού μέσω social media με άνδρες που ήθελαν να... γνωρίσουν ανήλικα κορίτσια και είχε τουλάχιστον 10 «χτυπήματα» τον Νοέμβριο του 2025.