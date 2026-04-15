Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με εγκεφαλικό ανεύρυσμα ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τον επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης

Αγωνία για τον υφυπουργό Επικρατείας, Γιώργο Μυλωνάκη, καθώς μετά τη λιποθυμία του στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (15/4), μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαγνώστηκε πως έχει υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του FLASH, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ως κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ στις 11:15 έφτασε στον «Ευαγγελισμό» και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, με τον πρωθυπουργό να αποχωρεί λίγο μετά τις 12:00.

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, με τους γιατρούς να προχωρούν σε διάγνωση για εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να εκδοθεί και επίσημο ανακοινωθέν από το νοσοκομείο αφού βγουν τα αποτελέσματα και της δεύτερης αξονικής τομογραφίας.