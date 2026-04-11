Με... εκκωφαντικό τρόπο η Πρώτη Ανάσταση - Από τη Χίο ως τη Ζάκυνθο και τη Νάξο

Η Πρώτη Ανάσταση πραγματοποιήθηκε ήδη σε ναούς της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, της Χίου και της Νάξου και λειτουργεί ως προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως, φέροντας έντονα τα χαρακτηριστικά της προεικόνισης, της μετάβασης από το πένθος στη χαρά και από τη σιωπή στη ζωή.

Οι κρότοι της πρώτης Ανάστασης ακούστηκαν ήδη στην Παναγία Φανερωμένη ή Ιερό Ναό των Ξένων, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Η λειτουργία με το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα, ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο, λόγο μετά τις 6 το πρωί με πολυέλαιους και στασίδια να σείονται, ενώ ακολουθεί στις 11:00 το σπάσιμο των μπότηδων.

«Γκλόρια» στη Ζάκυνθο

Με εκκωφαντικό θόρυβο η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης.



Νεαροί χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο, αν και το έχουν προσαρμόσει... καθώς παλαιότερα χτυπούσαν τα στασίδια της εκκλησίας και τα πήλινα αντικείμενα για να αναπαραστήσουν τον σεισμό και την Ανάσταση του Κυρίου.

Η ιδιαίτερη Πρώτη Ανάσταση στη Χίο

Το κλίμα κατάνυξης πλημμύρισε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου, όπου έγινε η πρώτη Ανάσταση από τον «ιπτάμενο παπά» που κάθε χρόνο πετά τα βάγια με τον χαρακτηριστικό τρόπο του και γίνεται viral.



«Σείστηκε» η Μητρόπολη Νάξου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Πρώτη Ανάσταση και στη Νάξο. Στην Ιερά Μητρόπολη η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική. Με το άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός», ο ναός σείστηκε κυριολεκτικά, καθώς οι πιστοί χτυπούσαν και κουνoύσαν με δύναμη τα στασίδια, δημιουργώντας έναν δυνατό, ρυθμικό ήχο.



Την ίδια ώρα, οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κινούνταν στον ίδιο ρυθμό, αναπαριστώντας τον σεισμό που, σύμφωνα με την παράδοση, συνόδευσε την Ανάσταση του Χριστού.

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου φτάνει το Άγιο Φως

Η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, υπό αυστηρούς περιορισμούς και το Άγιο Φως αναμένεται το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, απ` όπου θα μεταφερθεί σε όλη την επικράτεια.



Eιδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

