Με εκπλήξεις και πρωτιές η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου - Ποια νέα όπλα θα δούμε

Εκπλήξεις και πρωτιές επιφυλάσσει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την 85η επέτειο του Έπους του '40, καθώς η μεταρρύθμιση που επιχειρείται στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω της «Ατζέντας 20230», από φέτος θα αποτυπώνεται και «επί του πεδίου».

Οι νέες τεχνολογίες ως απάντηση στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφαλείας, αλλά και η αλλαγή δόγματος με την απόκτηση στρατηγικών όπλων, θα έχουν την ερχόμενη Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, την τιμητική τους.

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, μπροστά από το Μηχανοκίνητο Πεζικό, θα παρελάσει «Τμήμα Καινοτομίας», με έμφαση στα drones. Σε αυτό το Τμήμα, μεταξύ άλλων, θα βρίσκονται κινητές μονάδες Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων από το 306 Εργοστάσιο Βάσεως Τηλεπικοινωνιών, τα τεθωρακισμένα οχήματα M1117 με υπέρυθρη κάμερα και πλατφόρμα για τη χρήση Μη Επανδρωμένου Εναέριου Οχήματος, αλλά και τα antidrone συστήματα της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» και «ΥΠΕΡΙΩΝ».

Επιπλέον, το «Τμήμα Καινοτομίας» θα περιλαμβάνει τα μη επανδρωμένα «ελικόπτερα» (UAS) S-100 τα οποία θα εξοπλίσουν τις σύγχρονες ελληνικές φρεγάτες Belharra, το UAV «ΑΡΧΥΤΑΣ», ένα από τα πιο σύγχρονα και καινοτόμα ελληνικά Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, τα μη επανδρωμένα τύπου A900 που επιχειρούν από τις ελληνικές φρεγάτες τύπου «S», ενώ στη Θεσσαλονίκη θα «παρελάσουν» και τα προσφάτως αποκτηθέντα drones κάθετης απογείωσης και προσγείωσης V-BAT.

Στρατηγικό δόγμα με Rampage και SCALP

Όσοι βρεθούν στην παρέλαση θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νεοαποκτηθέντα κατευθυνόμενα βλήματα Spike NLOS του Στρατού Ξηράς και τα μη επανδρωμένα Orbiter που συνεργάζονται με το σύστημα, όπως επίσης μακέτα των ισραηλινών πυραύλων Rampage που θα φέρουν τα ελληνικά F-16 (η πιστοποίησή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα), τους πυραύλους Meteor και AGM-88 HARM, όπως επίσης και τους στρατηγικούς πυραύλους SCALP-EG που διαθέτει στο οπλοστάσιό της η Πολεμική Αεροπορία.