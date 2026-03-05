Με εκρήξεις ξύπνησαν στην Ιερουσαλήμ - Για μεγάλες απώλειες του Ιράν κάνει λόγο το Ισραήλ

Σημαντικές απώλειες σε στρατιωτικές υποδομές του Ιράν υποστηρίζει ότι έχει προκαλέσει το Ισραήλ τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Τεχεράνη συνεχίζει τις πυραυλικές επιθέσεις, ενεργοποιώντας επανειλημμένα τους συναγερμούς σε διάφορες περιοχές της ισραηλινής επικράτειας.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες Τετάρτη (4/3) ότι, από την έναρξη των επιχειρήσεων το Σάββατο, έχει πλήξει και καταστρέψει με αεροπορικούς βομβαρδισμούς περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον εκτοξευτών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συμβάλλουν στη μείωση των εκτοξεύσεων, κάτι που –όπως είπε– καταγράφεται σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πλέον προχωρούν κατά διαστήματα σε μεμονωμένες εκτοξεύσεις, σε αντίθεση με τις αρχικές ομοβροντίες που εκδηλώνονταν σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα.

Σειρά συναγερμών – Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ

Την ίδια ώρα, παρά τις εκτιμήσεις για μειωμένο ρυθμό, το πρωί της Πέμπτης (5/3) καταγράφηκαν νέες εκτοξεύσεις από το Ιράν, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων που κατευθύνονταν προς ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ, μετά την ολοκλήρωση της αναχαίτισης, ο συναγερμός έληξε και δόθηκε οδηγία στους πολίτες να εξέλθουν από τα καταφύγια.

Τις προηγούμενες ώρες, ο ισραηλινός στρατός είχε σημάνει τρεις διαδοχικούς συναγερμούς λόγω εκτοξεύσεων, ενώ αναφέρθηκε ότι δημοσιογράφοι άκουσαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ ύστερα από νέο κύμα πυραύλων.

Στόχοι σε Ισφαχάν και Σιράζ – Αναφορές για πλήγματα σε αποθήκες πυραύλων

Για πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε «στρατιωτικούς στόχους» στις περιοχές Ισφαχάν και Σιράζ, συμπεριλαμβανομένων –όπως αναφέρθηκε– εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων.

Από ιρανικής πλευράς, κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «νέο κύμα πυραύλων» προς το Ισραήλ, ενώ ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη δραστηριότητα αναχαίτισης στο κεντρικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης περιοχής του Τελ Αβίβ.

Χαλάρωση περιορισμών εντός Ισραήλ

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η «Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου» ανακοίνωσε ότι από σήμερα το μεσημέρι προγραμματίζεται μερική χαλάρωση ορισμένων περιορισμών για τους πολίτες, με αιτιολογία τη μείωση των εκτοξεύσεων σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.