Με επίγεια και εναέρια μέσα συνδράμουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στις μεγάλες φωτιές

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής στα μεγάλα, πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη, διαθέτοντας τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή της Φλόκας Αχαΐας έχει διατεθεί ένας προωθητής γαιών του Μηχανικού, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη CL-215 και δύο CL-415.

Στην Ξηρονομή Θήβας συνδράμει ένας προωθητής γαιών του Μηχανικού, ενώ στις ρίψεις νερού συμμετέχουν δύο αεροσκάφη CL-215.



Στην περιοχή Άργους – Μυκηνών (Φίχτι) δεν έχουν αναπτυχθεί επίγεια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο επιχειρούν τρία αεροσκάφη CL-215 και δύο PZL. Τα αεροσκάφη PZL χρησιμοποιούνται κυρίως σε μικρότερες πυρκαγιές, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες που καθορίζει το Πυροσβεστικό Σώμα.



Παράλληλα, αεροσκάφη των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν σε ετοιμότητα, ώστε να διατεθούν, εφόσον απαιτηθεί, για τη μεταφορά προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.



Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα παραμένει ιδιαίτερα δυναμική και μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς οι συνθήκες και τα δεδομένα εξελίσσονται ώρα με την ώρα.