Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Menarini Hellas  στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου

Με επίκεντρο την ολιστική φροντίδα της γυναίκας και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, η Menarini Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δυναμική της παρουσία στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης. Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Φεβρουαρίου 2026, αποτέλεσε το σημείο συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας για την ανάλυση των νέων δεδομένων γύρω από τη γυναικεία υγεία στη μέση ηλικία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου αναδείχθηκαν κρίσιμα δεδομένα σχετικά με την εμμηνόπαυση και τις επιπτώσεις της στη ζωή των γυναικών . Σύμφωνα με έρευνες, περισσότερο από το 80% των γυναικών εισέρχεται στην εμμηνόπαυση έως την ηλικία των 54 ετών, ενώ η μέση ηλικία έναρξης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 48,7 έτη. Παρότι δεν εμφανίζουν όλες οι γυναίκες συμπτώματα, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό - που κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90% - αναφέρει την εμφάνιση κάποιων εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων. Από αυτές, περίπου το 25% δηλώνει ότι τα συμπτώματα είναι αρκετά σοβαρά ώστε να επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Με βάση τα στοιχεία των ερευνών τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα διαρκούν κατά μέσο όρο επτά έτη, ενώ σε περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες η διάρκειά τους μπορεί να παραταθεί σημαντικά πέραν της επταετίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Menarini Hellas παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προτάσεων της σειράς Doctor’s Formulas, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περισσότερων από 600 Ενδοκρινολόγων και Γυναικολόγων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η Δορυφορική διάλεξη με θέμα την «Ολιστική Προσέγγιση της εμμηνόπαυσης μέσω φυτικών εκχυλισμάτων: Από τις εξάψεις έως την υγεία του δέρματος», όπου παρουσιάστηκαν κλινικές μελέτες για φυτικά συστατικά που μπορούν να συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης.

Η προϊοντική πρόταση της Doctor’s Formulas αποτελείται από 4 μοναδικές συνθέσεις συμπληρωμάτων διατροφής, βασισμένες σε πατενταρισμένα συστατικά με κλινικές μελέτες, που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες της γυναίκας σε κάθε στάδιο της εμμηνόπαυσης: το Eminobalance για στοχευμένη υποστήριξη στην εμμηνόπαυση, το Eminocalm με μαγνήσιο για την υποστήριξη της φυσιολογικής ψυχολογικής λειτουργίας, το Eminobeauty με βιταμίνη C για την υποστήριξη της καλής κατάστασης του δέρματος και το Eminofit με χρώμιο για την υποστήριξη του φυσιολογικού μεταβολισμού. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας εστιάζει στην ποιότητα ζωής και την καθημερινή ευεξία στην εμμηνόπαυση, προσφέροντας παράλληλα τέσσερις σημαντικούς συμμάχους που προσαρμόζονται στο προφίλ κάθε γυναίκας.

Σαράντης Λιβαδάς, Ενδοκρινολόγος (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών-Ελληνικό Δίκτυο Ενδοκρινολόγων)

Στο πλαίσιο της επιστημονικής ενημέρωσης, ο κ. Σαράντης Λιβαδάς, Ενδοκρινολόγος (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών-Ελληνικό Δίκτυο Ενδοκρινολόγων) τόνισε: «Το συνέδριο επιβεβαίωσε ότι η διαχείριση της εμμηνόπαυσης έχει περάσει σε μια νέα εποχή. Διαθέτουμε πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις που επιτρέπουν στη γυναίκα να διατηρήσει την ποιότητα της ζωής της. Φυσικές προσεγγίσεις, όπως συμπληρώματα διατροφής με επώνυμα, κλινικά μελετημένα συστατικά, άσκηση και αλλαγή στον τρόπο ζωής, μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης και περιεμμηνόπαυσης».

Τέλος, η κα Άννα Γουρνά, Head of Consumer Healthcare Division του Φαρμακευτικού Ομίλου της Menarini Ελλάδος δήλωσε: “Η συμμετοχή μας στο συνέδριο επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση για τη συνεχή ενίσχυση της γυναικείας υγείας. Μέσα από το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των συμπληρωμάτων διατροφής Doctor’s Formulas, που βασίζεται σε κλινικά μελετημένα συστατικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας και καινοτομίας, επιδιώκουμε να προσφέρουμε λύσεις με πραγματική αξία. Η νέα σειρά για την εμμηνόπαυση έρχεται να συμπληρώσει αυτή την προσέγγιση ενισχύοντας την υποστήριξη προς τη γυναίκα με αξιόπιστες, επιστημονικά τεκμηριωμένες επιλογές για τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της ποιότητας ζωής σε κάθε στάδιο.”