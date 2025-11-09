Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Διεθνής Ημερίδα “Safe & Sober”

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με έντονο ενδιαφέρον από το κοινό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Ο.ΣΥ. Α.Ε., η Διεθνής Ημερίδα “Safe & Sober” με θέμα «Συσκευές ανίχνευσης αλκοόλ με σύστημα ακινητοποίησης οχήματος», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Safe & Sober, το οποίο υλοποιείται σε χώρες της Ευρώπης με στόχο την ενημέρωση και προώθηση πολιτικών για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Η συμμετοχή υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, με εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των συγκοινωνιακών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του Τύπου να παρακολουθούν ενεργά τις εισηγήσεις και να συμμετέχουν στον εποικοδομητικό διάλογο που αναπτύχθηκε.

Την εκδήλωση άνοιξαν απευθύνοντας χαιρετισμό οι: Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Ο.ΣΥ. Α.Ε., Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος Δ.Σ., Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής, European Transport Safety Council (ETSC). Εκ μέρους της Πολιτείας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στις αυστηρές ρυθμίσεις για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι «η Πολιτεία επενδύει σε στοχευμένα μέτρα πρόληψης και τεχνολογικά εργαλεία που ενισχύουν την ασφάλεια όλων των χρηστών της οδού».

Από το Υπουργείο Υγείας, η κα Φωτεινή Κουλούρη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, παρουσίασε το πλαίσιο συνεργασίας για την πρόληψη της κατάχρησης αλκοόλ και τη διασύνδεση των πολιτικών δημόσιας υγείας με την οδική ασφάλεια.

Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε ο Υποστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, εκ μέρους του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου, ενώ ο Ταξίαρχος Σωτήριος Καλταμπάνης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, παρουσίασε τα στοιχεία και τις ενέργειες ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, αναφέρθηκε στην αποστολή και το έργο του Ινστιτούτου, επισημαίνοντας ότι εδώ και 20 χρόνια το Ι.Ο.ΑΣ. είναι δίπλα στους πολίτες και στην Πολιτεία πρωτοστατώντας στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και τη συνηγορία για πολιτικές οδικής ασφάλειας με όραμα «έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα».Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των πολιτικών πρόληψης και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων που σχετίζονται με το αλκοόλ, παρουσιάζοντας τις δράσεις του Ινστιτούτου για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως την εκστρατεία «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», και την πλατφόρμα e-learning του Ινστιτούτου για την πρόληψη και την ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών.

Συσκευή ανίχνευσης αλκοόλ με σύστημα ακινητοποίησης οχήματος (alcohol interlocks)



Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας ακολούθησαν οι εισηγήσεις της εκπροσώπου του ETSC και ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων από τη Νορβηγία, το Βέλγιο και τη Σουηδία, οι οποίοι παρουσίασαν επιτυχημένα μοντέλα εφαρμογής των συσκευών ανίχνευσης αλκοόλ με σύστημα ακινητοποίησης οχήματος (alcohol interlocks), τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και επαγγελματικής χρήσης. Η Francesca Podda, εκπροσωπώντας το ETSC, παρουσίασε τα νεότερα ευρωπαϊκά δεδομένα για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπογραμμίζοντας ότι το 20–25% των θανάτων από τροχαία στην Ευρώπη σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των χωρών με υψηλό ποσοστό παραβάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ETSC PIN Report.

Στο κλείσιμο της ημερίδας, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και ανάφερε: «Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει ένα από τα σοβαρότερα αίτια θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας.

Η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σύμμαχο στη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι συσκευές ανίχνευσης αλκοόλ με σύστημα ακινητοποίησης οχήματος είναι ένα εργαλείο πρόληψης που μπορεί να σώσει ζωές, εφόσον ενταχθεί σε μια συνεκτική εθνική στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια».

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC, Antonio Avenoso, δήλωσε: «Τα συστήματα alcohol interlock δεν αποτελούν απλώς μια τεχνολογική καινοτομία – είναι ένα αποδεδειγμένα αποτελεσματικό και δυνητικά σωτήριο εργαλείο. Οι χώρες που έχουν υιοθετήσει την εφαρμογή τους καταγράφουν ήδη μια ουσιαστική μεταβολή στις στάσεις και τις συμπεριφορές των παραβατών οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Ιταλία, το Βέλγιο και η Πολωνία εφαρμόζουν προγράμματα που στοχεύουν στην αποτροπή της υποτροπής, ενώ η Ελλάδα έχει σήμερα την ευκαιρία να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα, ενσωματώνοντας την πρόληψη, την επιβολή και την τεχνολογία σε μια ενιαία στρατηγική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε., Στέφανος Αγιάσογλου, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των δημόσιων συγκοινωνιών με τους φορείς οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι «Η ασφάλεια των μετακινήσεων αποτελεί κοινό στόχο που υπηρετούμε με συνέπεια και τεχνολογική πρόοδο».



Την ημερίδα συντόνισε η δημοσιογράφος Πελαγία Κατσούλη. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την Ο.ΣΥ. Α.Ε. για τη φιλοξενία στους χώρους της, καθώς και σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή της ημερίδας.

