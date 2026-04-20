Με φόντο το Άγαλμα της Ελευθερίας η ομογένεια τίμησε τους δεσμούς Ελλάδας - ΗΠΑ

Σε επετειακή ατμόσφαιρα και με συμβολικό πέρασμα πλοίου μπροστά από το Άγαλμα της Ελευθερίας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο λιμάνι της Νέας Υόρκης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ομογένειας, διπλωματικών φορέων και προσκεκλημένων.

Η δράση ήταν αφιερωμένη στους ιστορικούς δεσμούς της Ελληνικής και της Αμερικανικής Επανάστασης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 205 χρόνια από το 1821 και ενόψει της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Με τίτλο «Γεφυρώνοντας Επαναστάσεις: Ελλάδα και Αμερική - Ένα Εμβληματικό Επετειακό Ταξίδι», η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ευρύτερης Περιοχής Νέας Υόρκης και του προέδρου της φετινής ελληνικής παρέλασης, Λου Κάτσου, εντασσόμενη στο επίσημο πρόγραμμα των εορτασμών.

Μήνυμα ενότητας και ελευθερίας

Κεντρικό σύνθημα αποτέλεσε η φράση «Δύο επαναστάσεις. Μια διαχρονική κληρονομιά ελευθερίας», με τους ομιλητές να αναδεικνύουν τον συμβολισμό της ιστορικής σύνδεσης των δύο εθνών.

Ο Λου Κάτσος τόνισε ότι η εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς μια συγκέντρωση, αλλά μια «βύθιση στην ιστορία», με το Άγαλμα της Ελευθερίας να αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας.

Στην ομιλία του, συνέδεσε το Άγαλμα της Ελευθερίας με το Άγαλμα της Αθηνάς στο Μπατλ Χιλ του Μπρούκλιν, επισημαίνοντας τον «διάλογο» ανάμεσα στον αρχαίο και τον σύγχρονο κόσμο.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων των τελευταίων μηνών, που ανέδειξαν τη σύνδεση των δύο επαναστάσεων, σημειώνοντας ότι αποτελούν προετοιμασία για την ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο.

Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, πρέσβης Ιφ. Καναρά, χαρακτήρισε την εμπειρία «μοναδική», υπογραμμίζοντας ότι το Άγαλμα της Ελευθερίας συμβολίζει ελπίδα, ευκαιρία και τους κοινούς αξιακούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ.

Ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, Κυριάκος Πογιατζής, εξέφρασε την υπερηφάνεια της Κύπρου για τη συμμετοχή στους εορτασμούς, τονίζοντας τη διαχρονική σύνδεση της ομογένειας με την ελληνική γλώσσα και τα κοινά ιδανικά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα, με κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην ελληνική παρέλαση της Νέας Υόρκης στις 26 Απριλίου 2026, αναδεικνύοντας τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ιστορικής συνέχειας που ενώνουν Ελλάδα, Κύπρο και ομογένεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ