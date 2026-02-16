Με φόρμουλα SAFE η Αθήνα «κλειδώνει» την Τουρκία στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την anti-drone ασφάλεια

Με συνταγή SAFE οι Βρυξέλλες βάζουν «φρένο» στις όποιες επιδιώξεις της Άγκυρας για ενεργή συμμετοχή της στη δημιουργία της πανευρωπαϊκής «ομπρέλας» προστασίας έναντι εχθρικών drones, καθώς η Κομισιόν παρουσίασε τον οδικό χάρτη για το νέο «Σχέδιο Δράσης για την Drone και Αντι-drone Ασφάλεια», ενσωματώνοντας διατύπωση που – σύμφωνα με την Αθήνα– κλείνει πιθανά «παραθυράκια» συνεργασίας.

Βασικός στόχος του φιλόδοξου σχεδίου είναι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών - μελών, η βελτίωση των συστημάτων ανίχνευσης και η αυστηροποίηση των κανόνων που ισχύουν για τα πολιτικά drones.

Ταυτόχρονα όμως, στηρίζει την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης με την αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, και τον Έλληνα Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα, να δηλώνουν κατά την παρουσίαση ότι το σχέδιο δράσης αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων ανίχνευσης, καθώς και την ενίσχυση της συλλογικής αντίδρασης και αμυντικής ασφάλειας.

Η φράση που «κλειδώνει» την Άγκυρα

Στο 20σέλιδο κείμενο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται «ειδική συνεργασία με στενούς γείτονες στη Μεσόγειο, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και άλλους εταίρους με τους οποίους συγκλίνουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας».

Η προσθήκη της φράσης «με τους οποίους συγκλίνουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα» έγινε έπειτα από παρέμβαση της Έλληνα Επιτρόπου, όπως ακριβώς έχει συμβεί και στο SAFE, με την Αθήνα να σημειώνει ότι η συγκεκριμένη διατύπωση λαμβάνει υπόψη το τουρκικό casus belli, αλλά και τις διαρκείς απειλές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας πολιτικά και στρατηγικά κριτήρια για οποιαδήποτε συνεργασία.

Η στρατηγική πίσω από το νέο σχέδιο

Το σχέδιο απέκτησε χαρακτήρα επείγοντος μετά τα περιστατικά με «άγνωστα» μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, της Εσθονίας και της Δανίας, με τη Δύση να κατηγορεί τη Μόσχα. Στο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά στα «μετεωρολογικά» μπαλόνια, με φόντο το επεισόδιο του Φεβρουαρίου 2023, όταν οι& Ηνωμένες Πολιτείες κατέρριψαν κινεζικό μπαλόνι, προκαλώντας σοβαρή διπλωματική ένταση.

Παράλληλα, η στρατηγική στον αμυντικό τομέα αντλεί σαφή διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου τα drones έχουν αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα στο πεδίο των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη-μέλη δεν διαθέτουν επαρκείς «αισθητήρες» και «σκοπευτές» για την αντιμετώπιση εχθρικών drones.

Η νέα στρατηγική στοχεύει:

Στην κάλυψη κενών κυρίως στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα.

Στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Στη δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ κρατών-μελών.

Στη σύσταση ομάδων ταχείας αντίδρασης εξοπλισμένων με σύγχρονες τεχνολογίες ανίχνευσης και εξουδετέρωσης.

Στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου (C2) με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή βιομηχανία drones

Στο σχέδιο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ισχυρού ευρωπαϊκού τομέα drones, ικανού να παράγει σύγχρονα και οικονομικά προσιτά συστήματα και να ανταποκρίνεται σε ανάγκες μαζικής παραγωγής.

Μέχρι σήμερα, συνολικά 1 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) και των προγενέστερων προγραμμάτων του για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των drones. Για την επόμενη διετία προβλέπονται επιπλέον 200 εκατ. ευρώ από το ΕΤΑ, ενώ τα κράτη-μέλη καλούνται να επενδύσουν σημαντικά ποσά μέσω του SAFE.

Να σημειωθεί πως η Ελλάδα, στην πρώτη φάση του χρηματοδοτικού μηχανισμού, έχει συμπεριλάβει προγράμματα για μη επανδρωμένα οχήματα και αντι-drone συστήματα, όπως ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» της ΕΑΒ, ενώ το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας έχει προχωρήσει σε διαγωνιστικές διαδικασίες για εναέρια και θαλάσσια μη επανδρωμένα συστήματα.