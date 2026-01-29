Με φτυάρι στο χέρι ο Μεντιλίμπαρ καθαρίζει το χίονι για να μη χαθεί ούτε λεπτό προπόνησης (pic)

Μια εικόνα που λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις καταγράφηκε στην προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, λίγες μόλις ώρες μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Άγιαξ με σκορ 2-1 στα play offs του Champions League. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 0 βαθμούς Κελσίου και το προπονητικό κέντρο καλυμμένο από χιόνι, οι συνθήκες μόνο ιδανικές δεν ήταν για ποδοσφαιρική δουλειά.



Κι όμως, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Ισπανός τεχνικός έπιασε φτυάρι και μπήκε στη διαδικασία να καθαρίσει το χορτάρι, δίπλα στους ανθρώπους του γηπέδου και στα στελέχη του συλλόγου. Να ξεκινήσει κανονικά η προπόνηση, χωρίς δικαιολογίες και καθυστερήσεις.

OUR COACH IS BETTER THAN YOURS! 🏆❄️ pic.twitter.com/AQWw1E9B1w — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 29, 2026





Η στάση του 63χρονου προπονητή αποτυπώνει απόλυτα τη φιλοσοφία του. Πειθαρχία, δουλειά και απόλυτη συγκέντρωση στον επόμενο στόχο, που δεν είναι άλλος από το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Παρά την ευφορία από τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, στον Ολυμπιακό δεν υπήρξε ίχνος χαλάρωσης.