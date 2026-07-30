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Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, έναν προορισμό που επιλέγει συχνά τα τελευταία χρόνια. Στο πλευρό της βρίσκεται για ακόμη μία φορά η στενή της φίλη, Μαρίνα Βερνίκου, με την οποία μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να απολαμβάνουν τη μέρα τους σε γιοτ, επιβεβαιώνοντας τη στενή φιλία που τις συνδέει εδώ και χρόνια.

Από το beach bar στις βουτιές στο Αιγαίο

Η ημέρα ξεκίνησε σε γνωστό beach bar του νησιού, όπου η Σοφία Βεργκάρα εμφανίστηκε με μαύρο ολόσωμο κορμάκι, πολύχρωμη φούστα και πλατφόρμες, ενώ η Μαρίνα Βερνίκου επέλεξε τζιν σορτς, χρυσό μαγιό και μπεζ καφτάνι.

Λίγο αργότερα οι δύο φίλες κατευθύνθηκαν στην προβλήτα, επιβιβάστηκαν σε γιοτ και απόλαυσαν το ταξίδι στα καταγάλανα νερά των Κυκλάδων, χωρίς να λείψουν και οι βουτιές στη θάλασσα.

Μια φιλία που κρατά χρόνια

Στα στιγμιότυπα που δημοσιεύθηκαν, η Σοφία Βεργκάρα εμφανίζεται αργότερα με ένα λευκό δαντελένιο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, απολαμβάνοντας τη βόλτα στο κατάστρωμα μαζί με τη Μαρίνα Βερνίκου.

Η διάσημη Κολομβιανή ηθοποιός επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, με τη Μαρίνα Βερνίκου να αποτελεί σταθερή οικοδέσποινα στις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Οι δύο γυναίκες δεν κρύβουν την αγάπη τους για το ελληνικό καλοκαίρι και συχνά μοιράζονται στιγμές από τις κοινές τους διακοπές μέσα από τα social media

, αποδεικνύοντας πως η φιλία τους παραμένει δυνατή στο πέρασμα των χρόνων.