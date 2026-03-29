Με υπογραφή Σιόβα και συγκινημένο τον Μανωλά ο Πανναξιακός πήρε την άνοδο στη Γ' Εθνική
Το γκολ του Δημήτρη Σιόβα έδωσε στον Πανναξιακό την πολυπόθητη άνοδο στην Γ' Εθνική μετά από μια πενταετία.
Την επιστροφή του στη Γ’ Εθνική έπειτα από πέντε χρόνια πανηγυρίζει ο Πανναξιακός, που κατέκτησε μαθηματικά το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.
Η ομάδα των Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα επικράτησε με 3-2 της Θύελλας Καμαρίου στη Σαντορίνη. Καθοριστικός για τους φιλοξενούμενους ήταν ο δεύτερος, ο οποίος στο 54ο λεπτό σημείωσε το γκολ της νίκης με προβολή έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, χαρίζοντας ουσιαστικά τον τίτλο στην ομάδα της Νάξου. Ο έμπειρος διεθνής στόπερ πανηγύρισε έντονα μπροστά στους περίπου 200 φιλάθλους που ταξίδεψαν για να στηρίξουν τον Πανναξιακό.
Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς ο Πανναξιακός προηγήθηκε με 2-0, όμως η Θύελλα Καμαρίου κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ωστόσο, η εμπειρία και η ποιότητα των φιλοξενούμενων αποδείχθηκαν καθοριστικές.