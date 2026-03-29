Με υπογραφή Σιόβα και συγκινημένο τον Μανωλά ο Πανναξιακός πήρε την άνοδο στη Γ' Εθνική

Την επιστροφή του στη Γ’ Εθνική έπειτα από πέντε χρόνια πανηγυρίζει ο Πανναξιακός, που κατέκτησε μαθηματικά το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Η ομάδα των Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα επικράτησε με 3-2 της Θύελλας Καμαρίου στη Σαντορίνη. Καθοριστικός για τους φιλοξενούμενους ήταν ο δεύτερος, ο οποίος στο 54ο λεπτό σημείωσε το γκολ της νίκης με προβολή έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, χαρίζοντας ουσιαστικά τον τίτλο στην ομάδα της Νάξου. Ο έμπειρος διεθνής στόπερ πανηγύρισε έντονα μπροστά στους περίπου 200 φιλάθλους που ταξίδεψαν για να στηρίξουν τον Πανναξιακό.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς ο Πανναξιακός προηγήθηκε με 2-0, όμως η Θύελλα Καμαρίου κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ωστόσο, η εμπειρία και η ποιότητα των φιλοξενούμενων αποδείχθηκαν καθοριστικές.



