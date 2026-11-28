Με μια ώρα καθυστέρηση ξεκίνησε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον ομόλογό του της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.https://t.co/sXfGz6ssqj pic.twitter.com/0iB4qUyjpl — TRT HABER (@trthaber) November 28, 2026

Στη συνάντηση από την τουρκική πλευρά συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φινταν, ο Μπορχανετίν Ντουράν επικεφαλης επικοινωνιών της προεδρίας και ο διπλωματικός σύμβουλος του κ. Ερντογαν, Τσαγατάι Κιλίτς

Η συνάντηση έχει ολοκληρωθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αυτή την ώρα βρίσκεται στο Φανάρι.

Η υποδοχή του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα στο Φανάρι

ρεπορτάζ: Νίκος Νανούρης pic.twitter.com/jNqnGjW7YD — Flash.gr (@flashgrofficial) November 28, 2026

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για τη συνάντηση αναφέρει τα εξής:

«Ο Πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Γραφείο Ντολμάμπαχτσε.



Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας.



Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έχουν σημαντικές δυνατότητες σε όλους τους τομείς και ότι καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση ενός θετικού θεματολογίου.



Ο Πρόεδρός μας επισήμανε τη σημασία της προσέγγισης του ζητήματος των μειονοτήτων, που αποτελούν κοινή μας κληρονομιά, πρωτίστως με βάση τις ανθρωπιστικές αρχές, και ότι επιθυμούμε οι θετικές προσεγγίσεις της Τουρκίας στο ζήτημα αυτό να βρουν ανταπόκριση και στην Ελλάδα, καθώς αυτή η στάση θα συμβάλει στην θετική πορεία των σχέσεων.



Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι, ως Τουρκία, δεν έχουμε καμία επιφύλαξη ως προς τη μετατροπή του Αιγαίου σε θάλασσα ειρήνης και ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελέσουν λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας»