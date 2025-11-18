«Με κατηγορούσε ως τηλεβιβλιοπώλη, σε λίγο θα πει «τα λιγουρεύεστε» - Ο Άδωνις για το βιβλίο Τσίπρα

«Ο Τσίπρας με κατηγορούσε ως τηλεβιβλιοπώλη και κατήντησε να είναι τηλεβιβλιοπώλης, σε λίγο θα πει και «τα λιγουρεύεστε;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σκωπτικά το βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα το οποίο, όπως είπε, δεν θα διαβάσει. Μάλιστα δε δίστασε να πει στο Action 24 πως αντί να πάει ο κόσμος στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα να προτιμήσεις στις 29.11 την παρουσίαση του δικού του βιβλίου που πραγματεύεται την άνοδο και την πτώση της Ρώμης...

«Το μόνο λάθος που έκανε ήταν το δικαστήριο στον Βαξεβάνη ο οποίος του έκανε καλό και δωρεάν διαφήμιση» είπε ο υπουργός της Υγείας αναγνωρίζοντας πάντως ότι στην επικοινωνιακή διαχείριση και στο marketing ο κ. Τσίπρας τα έχει πάει περίφημα με το βιβλίο του.

«Ήταν πάντα πολύ ικανός στην επικοινωνία, αν ήταν τόσο ικανός ως πρωθυπουργός όσο ήταν στην εξαπάτηση του κοινού, η Ελλάδα θα είχε γίνει Ελβετία» είπε χαρακτηριστικά.