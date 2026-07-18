Με κράνος και ένα φίδι στον λαιμό - Το βίντεο που έγινε viral στους δρόμους της Αθήνας

Ένα απίστευτο θέαμα κατέγραψε κάμερα σε δρόμο της Αθήνας, όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας εντοπίστηκε να κυκλοφορεί έχοντας ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του.

Ο αναβάτης φορούσε κανονικά το προστατευτικό κράνος του, ωστόσο αυτό που προκάλεσε την έκπληξη των διερχόμενων οδηγών ήταν η παρουσία του μεγάλου ερπετού, το οποίο είχε μαζί του κατά την πορεία του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και πλήθος σχολίων.

Στις εικόνες φαίνεται ο μοτοσικλετιστής να κινείται κανονικά στον δρόμο, σαν η παρουσία του φιδιού να αποτελεί μια συνηθισμένη εικόνα, ενώ το ερπετό παραμένει τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του.

Το ιδιαίτερο περιστατικό προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις στους χρήστες των social media.

Αρκετοί αντιμετώπισαν το θέαμα με χιούμορ, σχολιάζοντας την ασυνήθιστη εικόνα, ενώ άλλοι εξέφρασαν προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια μιας τέτοιας συμπεριφοράς.