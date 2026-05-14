Με μεγάλες τιμές η υποδοχή Τραμπ στην Κίνα- Σι Τζινπίνγκ: «Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι εχθροί»

Μήνυμα βελτίωσης των σινοαμερικανικών σχέσεων επιχείρησαν να στείλουν από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ, στην έναρξη της συνόδου κορυφής ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Παρά τις έντονες διαφωνίες σε ζητήματα όπως το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνολογία και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι δύο ηγέτες επέλεξαν στις δημόσιες δηλώσεις τους έναν εμφανώς πιο συμφιλιωτικό τόνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τιμή του το γεγονός ότι βρίσκεται στο Πεκίνο και μίλησε με θερμά λόγια για τον Κινέζο ομόλογό του. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η σχέση ΗΠΑ–Κίνας μπορεί να γίνει καλύτερη, υποσχόμενος μάλιστα ένα «υπέροχο μέλλον» ενώ οι δύο πλευρές προσήλθαν στις συνομιλίες με στόχο να διατηρήσουν ζωντανή την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία και να αναζητήσουν πεδία συνεννόησης.

Σι: Μπορούμε να αποφύγουμε την «παγίδα του Θουκυδίδη»;

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι «εταίροι και όχι αντίπαλοι», επισημαίνοντας ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τις δύο. Όπως μετέδωσε το Financial Times, ο Κινέζος πρόεδρος παρουσίασε τη συνάντηση ως ευκαιρία για έναν νέο δρόμο κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, ο κόσμος βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

«Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή, παρατηρούνται μετασχηματισμοί που δεν είχαν εμφανιστεί εδώ και έναν αιώνα και η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης», τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος.

Μάλιστα, ο Σι έθεσε το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη «παγίδα του Θουκυδίδη», η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και μια κυρίαρχη.

«Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων;», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Το «αγκάθι» της Ταϊβάν

Σημειώνεται πως ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φρόντισε να απευθύνει και μία προειδοποίηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο κ. Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Κρίσιμο το τάιμινγκ της συνάντησης

Η συνάντηση γίνεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία. Στο τραπέζι βρίσκονται οι εμπορικές τριβές ανάμεσα στις δύο χώρες, οι αμερικανικές εξαγωγικές περιοριστικές πολιτικές σε τεχνολογίες όπως τα προηγμένα chips, το θέμα της Ταϊβάν, αλλά και ο πόλεμος με το Ιράν, που επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια οικονομία και τις ενεργειακές ροές. Το Reuters σημειώνει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να αποσπάσει οικονομικά και εμπορικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα ζητεί κινεζική βοήθεια για την αποκλιμάκωση στην κρίση με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, την αμερικανική αποστολή συνοδεύουν κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και τεχνολογίας, ένδειξη ότι το οικονομικό σκέλος της συνόδου είναι εξίσου κρίσιμο με το γεωπολιτικό. Η Ουάσιγκτον θέλει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην κινεζική αγορά, ενώ το Πεκίνο επιδιώκει πιο σταθερό πλαίσιο σχέσεων και λιγότερη πίεση σε στρατηγικούς τομείς.

Τα «αγκάθια» στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας

Παρά το θετικό κλίμα των δημόσιων δηλώσεων, οι διαφορές παραμένουν βαθιές. Η κινεζική πλευρά εξακολουθεί να αντιδρά στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν τις ανησυχίες τους για την κινεζική βιομηχανική πολιτική, τους περιορισμούς στην τεχνολογία και τη συνολικότερη στρατηγική ισορροπία στην Ασία. Αναλυτές εκτιμούν ότι η σύνοδος μπορεί να λειτουργήσει ως βήμα σταθεροποίησης, αλλά δύσκολα θα οδηγήσει σε άμεση και θεαματική ανατροπή της σχέσης.

Το πολιτικό μήνυμα, πάντως, είναι σαφές: σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο θέλουν να δείξουν ότι, παρά τις συγκρούσεις συμφερόντων, εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τη στρατηγική ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Και αυτό από μόνο του δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συνάντηση Τραμπ–Σι.