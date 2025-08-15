Με μια ανάσα: Το απαιτητικό πρόγραμμα Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πραγματοποίησαν τρεις σπουδαίες εμφανίσεις κάνοντας το 3/3 στις χθεσινές (14/8) αναμετρήσεις, καθώς οι δύο (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) προκρίθηκαν στα playoffs του Europa league και η ΑΕΚ τσέκαρε το εισιτήριο για τα playoffs του Conference League.

ΟΠαναθηναϊκός, με ήρωα τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, απέκλεισε στα πέναλτι τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και θα αντιμετωπίσει την Σαμσουνσπόρ στον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ χάρη στη γκολάρα του Μαντί Καμαρά στην παράταση πήρε και εκείνος την πρόκριση και θα βρει στο δρόμο του τη Ριέκα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το θετικό για τους «ασπρόμαυρους» και τους «πράσινους» εκτός από τις προκρίσεις τους είναι το γεγονός πως και σε περίπτωση αποκλεισμού έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase του Conference League. Τέλος η ΑΕΚ, με τις αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς άφησε πίσω της την κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου και με δυο γκολ στην παράταση πήρε το εισιτήριο για τα playoffs του Conference League, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ και να κάνει το 3/3 για να βρεθεί και εκείνη στους ομίλους της τρίτης τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το έργο όμως αρχίζει και δυσκολεύει από νωρίς για τις τρεις ομάδες καθώς οι αγώνες για τα playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχουν προγραμματιστεί για τις 21 και 28 Αυγούστου και η έναρξη της Stoiximan Super League το διήμερο 24-25 του ίδιου μήνα. Αυτό όμως που θα βοηθήσει και τους τρεις ώστε να κρατήσουν τις δυνάμεις του και να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο ευρωπαϊκό τους μέλλον είναι το παραθυράκι της αναβολής.

Σε περίπτωση όμως που οι ομάδες δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος για αναβολή τότε και οι τρεις θα έχουν τέσσερις αναμετρήσεις σε διάστημα 11 ημερών (21 με 31 Αυγούστου) μέχρι τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι τη διακοπή

21/08 21:00 Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

24/08 19:45 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

28/08 20:00 Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

31/08 22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι τη διακοπή

21/08 21:45 Ριέκα – ΠΑΟΚ

24/08 22:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

28/08 20:30 ΠΑΟΚ – Ριέκα

31/08 21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή