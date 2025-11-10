Με μήνυση ύψους 1 δισ. δολαρίων απειλεί το BBC ο Τραμπ για το μοντάζ - Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή

Μήνυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καταθέσει κατά του BBC, εάν το μέσον δεν επανορθώσει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, για το μοντάζ το οποίο έγινε σε ομιλία του Αμερικανού προέδρου, όπως προβλήθηκε από ντοκιμαντέρ του ειδησεογραφικού οργανισμού, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα NBC και Fox News, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απέστειλε επιστολή στο BBC κατηγορώντας το για «ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και εμπρηστικές δηλώσεις» σχετικά με το μοντάζ της εκπομπής Panorama, που παρουσίασε αποσπάσματα από την ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου.

Η νομική ομάδα του Τραμπ έχει καταθέσει μήνυση κατά του BBC, επικαλούμενη δυσφήμιση βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας της Φλόριντα.

«Λόγω της σκανδαλοθηρικής τους φύσης, οι κατασκευασμένες δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το BBC έχουν διαδοθεί ευρέως σε διάφορα ψηφιακά μέσα, φτάνοντας σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, το BBC έχει προκαλέσει στον πρόεδρο Τραμπ τεράστια οικονομική και φήμης ζημία», αναφέρει η επιστολή, σύμφωνα με το Fox.

Η επιστολή απαιτεί από το BBC να επανορθώσει και προειδοποιεί: «Εάν το BBC δεν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, στις 5:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να ασκήσει τα νομικά και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία ρητώς επιφυλάσσει και δεν παραιτείται, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης αγωγής ύψους όχι μικρότερου του 1.000.000.000 δολαρίων (ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων) ως αποζημίωση. Το BBC έχει λάβει σχετική ειδοποίηση».

Μέχρι στιγμής, το BBC δεν έχει απαντήσει στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.