Με οθωμανικούς ήχους η υποδοχή Μητσοτάκη στην Άγκυρα – Το μήνυμα πίσω από το «Ceddin Deden»

Με τους ήχους του «Ceddin Deden» έγινε η επίσημη υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, κατά την άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού στην τουρκική πρωτεύουσα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Το συγκεκριμένο εμβατήριο, που επιλέχθηκε από την τουρκική πλευρά για την τελετή, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της παράδοσης των Μεχτέρ, των περίφημων στρατιωτικών μουσικών σωμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Οι μπάντες Μεχτέρ είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις στρατιωτικές εκστρατείες των Οθωμανών, καθώς συνόδευαν τις πορείες του στρατού και χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση του ηθικού των στρατιωτών. Η ιδιαίτερη μουσική τους ταυτότητα, με τα δυνατά κρουστά και τον επιβλητικό ρυθμό, έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα.

Η ιστορία πίσω από το «Ceddin Deden»

Η ονομασία του εμβατηρίου «Ceddin Deden» αποδίδεται στα ελληνικά ως «ο πρόγονός σου, ο πατέρας σου» και παραπέμπει στην ιστορική κληρονομιά και τη σύνδεση με τους προγόνους.

Το τραγούδι θεωρείται σύμβολο εθνικής μνήμης στην Τουρκία και ακούγεται συχνά σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις. Η μελωδία του ακολουθεί τη χαρακτηριστική μορφή των στρατιωτικών εμβατηρίων, με έντονα ρυθμικά στοιχεία που θυμίζουν τις παλιές οθωμανικές μπάντες.

Οι στίχοι του αναφέρονται στην ιστορική συνέχεια, στην υπερηφάνεια για το παρελθόν και στη δύναμη του τουρκικού έθνους. Περιλαμβάνουν αναφορές στους προγόνους και στη στρατιωτική παράδοση, στοιχεία που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου.

Οι στίχοι του εμβατηρίου:

«Ο πρόγονος σου είναι ο παππούς σου, η καταγωγή σου είναι ο πατέρας σου

Πάντα ηρωικό, το τουρκικό έθνος

Οι στρατοί σου, για πάρα πολύ καιρό

Απολάμβαναν τη δόξα σε όλο τον κόσμο

Το τουρκικό έθνος, το τουρκικό έθνος

Αγάπα τον εθνικισμό με πάθος

Κατάστρεψε, έθνος μου, τον εχθρό σου

Άστους να υποφέρουν μέσα στην καταραμένη τους ντροπή».

Ένα εμβατήριο που παραμένει ζωντανό στις τελετές της Τουρκίας

Παρότι προέρχεται από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το «Ceddin Deden» εξακολουθεί να έχει παρουσία στη σύγχρονη Τουρκία και χρησιμοποιείται σε τελετές με επίσημο και στρατιωτικό χαρακτήρα.

Η επιλογή του κατά την υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα κομμάτι με έντονο ιστορικό συμβολισμό, που αποτελεί μέρος της μουσικής και πολιτικής παράδοσης της γειτονικής χώρας.