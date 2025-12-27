Ελλάδα Κίνηση Χριστούγεννα Λαμία Local News

Με ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην Αθηνών-Λαμίας η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων

Η κίνηση χτύπησε «κόκκινο» στους παράδρομους αλλά και από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι και τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Αεροφωτογραφία που αποτυπώνει το κυκλοφοριακό χάος στην Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας/Φωτ. LAMIA REPORT
Αεροφωτογραφία που αποτυπώνει το κυκλοφοριακό χάος στην Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας/Φωτ. LAMIA REPORT
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν οδηγοί και επιβάτες στην Εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα καθώς η κίνηση ήταν στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamiareport, ο «γολγοθάς» των εκδρομέων ήταν κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.

Ουρές χιλιομέτρων και στην εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου που ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κίνηση Χριστούγεννα Λαμία Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader