Με ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην Αθηνών-Λαμίας η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν οδηγοί και επιβάτες στην Εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα καθώς η κίνηση ήταν στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamiareport, ο «γολγοθάς» των εκδρομέων ήταν κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.

Ουρές χιλιομέτρων και στην εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου που ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.