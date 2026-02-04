Με πατερίτσες για... τρεις μήνες

Τραυματίστηκε, αλλά αυτό δεν οφείλεται στα σκάγια του εσωκομματικού πολέμου στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος καλά κρατεί...

Υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη ο βουλευτής Ηρακλείου Φρέντυ Παρασύρης, αλλά έπεσε θύμα -όχι από τα πυρά του Χάρη Δούκα ή κάποιου άλλου κορυφαίου- αλλά της κακιάς στιγμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε για απρόοπτα ατυχήματα, που στοιχίζουν!

Και όντως, ο Ηρακλειώτης πολιτικός την πάτησε άσχημα στα καλά καθούμενα, αφού ένα στραβοπάτημα έξω από το σπίτι του την Κυριακή ήταν αρκετό για να υποστεί σοβαρότατο «κάταγμα έξω σφυρού, περόνης και κνήμης», όπως έδειξε η ιατρική διάγνωση, που τον οδήγησε εσπευσμένα σε πολύωρο χειρουργείο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Η αποκατάσταση θα πάρει τρεις μήνες, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι δεν θα λείψει «ούτε κατ’ ελαχιστον» από τις κοινοβουλευτικές του υποχρεώσεις. «Έχουμε συνέδριο μπροστά μας και μάχες στη Βουλή. Δεν θα λείψω από πουθενά, με υπομονή και πείσμα θα είμαι όσο ενεργός ήμουν μέχρι σήμερα κι ακόμη παραπάνω. Είναι υποχρέωση μου. Καμία ξεκούραση», έγραψε ο τραυματίας Παρασύρης, ο οποίος θα έχει παρέα το προσεχές τρίμηνο τις πατερίτσες του.

Σιδερένιος και περαστικά γιατί έρχεται θυελλώδες Συνέδριο!