Τη δέσμευση των ζαχαροπλαστών για τη διατήρηση των τιμών στα περσινά επίπεδα, αναφέρει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρει ότι σήμερα, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών, σημειώνοντας ότι στη χώρα υπάρχουν 5.000 ζαχαροπλαστεία.

Όπως αναφέρει, ένα μέσο ζαχαροπλαστείο διαθέτει 250 κωδικούς προϊόντων και προσθέτει ότι τα ζαχαροπλαστεία της χώρας έχουν κρατήσει σταθερές τις τιμές σε πολλούς από αυτούς τους κωδικούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένα σοκολατοειδή οι τιμές είναι χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρει επίσης ότι τα ζαχαροπλαστεία «συνεχίζουν να προσφέρουν στη γειτονιά» και «συνεχίζουν να μας γλυκαίνουν τη ζωή μας».