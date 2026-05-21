Με πέτρες και προπηλακισμούς «υποδέχθηκαν» τους πάνοπλους αστυνομικούς στα Ζωνιανά

«Στον ύπνο» έπιασαν οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τους κατοίκους στα Ζωνιανά, όταν έφτασαν στην περιοχή προκειμένου να γίνει στοχευμένη έρευνα στην κατοικία ζευγαριού με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα προέκυψαν για εγκληματικές ομάδες.



Διμοιρίες από Ηράκλειο και Ρέθυμνο παρατάχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκόψουν κάθε πρόσβαση προς το ελεγχόμενο σπίτι που βρίσκεται κοντά στο γήπεδο των Ζωνιανών. Σύμφωνα με το cretalive, την έφοδο ανέλαβαν στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και Ρεθύμνου αλλά και αστυνομικοί των ΤΑΕ Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου.



Ο 43χρονος σύζυγος απουσίαζε από το σπίτι, όμως αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης συζύγου που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενώ η πολυτελής κατοικία ήταν περικυκλωμένη από πάνοπλους αστυνομικούς, κάποιοι κάτοικοι, πιθανότατα μεταξύ αυτών και συγγενείς της οικογένειας, ξεσηκώθηκαν. Καταγράφηκαν προπηλακισμοί αλλά και πετροπόλεμος. Αστυνομικοί πήραν την 35χρονη μητέρα, με γυναίκες της οικογένειας να βρίζουν.



Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά μέχρι στιγμής η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου έχει οδηγήσει σε 18 συλλήψεις και στην κατάσχεση 15 οχημάτων.



Όσον αφορά τη νέα επιχείρηση στα Ζωνιανά, αυτό που διαμηνύεται από αστυνομικούς κύκλους είναι ότι όποτε και αν χρειαστεί να γίνει κάποια έρευνα στο κεφαλοχώρι, θα γίνεται με οργανωμένο τρόπο από τις αστυνομικές δυνάμεις του νησιού κόντρα σε αντιδράσεις και προπηλακισμούς.