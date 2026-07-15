Με πλοίο της γραμμής αναχώρησε το F-16 που κάηκε στη Ζάκυνθο - Αποσυναρμολογήθηκε για τη μεταφορά

Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο μεταφέρθηκε στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», ολοκληρώνοντας την απομάκρυνσή του από το νησί έξι ημέρες μετά το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος είχε προσγειωθεί εκτάκτως την περασμένη Πέμπτη, ενώ ο πιλότος του είχε βγει σώος και χωρίς να τραυματιστεί, πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με το ImeraZante, από την πρώτη στιγμή, ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας βρέθηκε στη Ζάκυνθο, απομακρύνοντας το F-16 από τον διάδρομο του αεροδρομίου έπειτα από πολύωρη επιχείρηση. Στη συνέχεια ακολούθησε η αποσυναρμολόγησή του, με την αφαίρεση των πτερύγων, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής μεταφορά του.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, το μαχητικό μεταφέρθηκε οδικώς από το αεροδρόμιο στο λιμάνι της Ζακύνθου, υπό τη συνοδεία της Αστυνομίας, του Λιμενικού και στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και της Πολιτικής Προστασίας, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κόκορης και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δημήτρης Αδαμόπουλος.

Αφού ολοκληρώθηκε η φόρτωσή του στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Ζακύνθου στις 2:10 τα ξημερώματα.