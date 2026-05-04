Με πνευμονία νοσηλεύεται ο Ρούντι Τζουλιάνι - «Παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση»

Ο εκπρόσωπος του Ρούντι Τζουλιάνι αποκάλυψε τη Δευτέρα 4 Μαΐου ότι ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης παλεύει με πνευμονία και παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. «Αναπνέει πλέον μόνος του, με την οικογένειά του και τον κύριο ιατρό του να βρίσκονται στο πλευρό του» σημείωσε ο εκπρόσωπός του.

«Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρχος Τζουλιάνι έτρεξε προς τους πύργους για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, κάτι που αργότερα οδήγησε σε διάγνωση περιοριστικής αναπνευστικής νόσου. Αυτή η πάθηση προσθέτει επιπλοκές σε οποιαδήποτε αναπνευστική ασθένεια και ο ιός γρήγορα κατέκλυσε το σώμα του, απαιτώντας τη μηχανική υποστήριξη για τη διατήρηση επαρκούς οξυγόνου και τη σταθεροποίηση της κατάστασής του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τεντ Γκούντμαν στο Fox News.

BREAKING: Rudy Giuliani spokesperson reveals the former New York City mayor is fighting pneumonia and remains in critical but stable condition in the hospital.



"He is now breathing on his own, with his family and primary medical provider at his side."



Ο Τζουλιάνι κέρδισε το παρατσούκλι «Δήμαρχος της Αμερικής» αφότου ηγήθηκε της Νέας Υόρκης μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη θητεία του έληξε στα τέλη του 2001 διεκδίκησε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές χωρίς ωστόσο να το κερδίσει

Ήταν βασικός υποστηρικτής της υποψηφιότητας του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο το 2016, με πιο δημόσια την παρουσία του στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τζουλιάνι επέβαινε σε ένα Ford Bronco το οποίο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ από το οποίο επέζησε με πολλά τραύματα αφού υπέστη κάταγμα θωρακικού σπονδύλου, πολλαπλές εκδορές και μώλωπες, και τραυματισμούς στο αριστερό του χέρι και στο κάτω μέρος του ποδιού.