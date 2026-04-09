Με ποια διάσημη και περιζήτητη πριγκίπισσα είναι ζευγάρι ο Ζορντάν Μπαρντελά

Η φήμη ξεκίνησε με ένα μυστηριώδες βίντεο. Στις 13 Ιανουαρίου 2026, η Ιταλίδα πριγκίπισσα και influencer Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών και ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας Ζορντάν Μπαρντέλα παρευρέθηκαν στη 200ή επέτειο του περιοδικού Le Figaro στο Γκραν Παλαί.

Απροσδόκητα, η διάσημη και περιζήτητη γαλαζοαίματη και ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού έφυγαν μαζί από την εκδήλωση. Αυτό καταγράφηκε σε ένα βίντεο που ανάρτησε ένας Γάλλος ονόματι Τζον ντε Λορέν, ο οποίος πλησίασε τον πολιτικό καθώς έφευγε από τον χώρο. Το ζευγάρι, απομακρύνθηκε χαμογελώντας και επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο μπροστά από το κτίριο.

Οι φωτογραφίες που επιβεβαίωσαν το ειδύλλιο

Τρεις μήνες αργότερα, μια μόνο φωτογραφία ήταν αρκετή για να επιβεβαιώσει τη σχέση. Το περιοδικό Paris Match δημοσίευσε μια φωτογραφία του ζευγαριού, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης στην Κορσική. Η φωτογραφία δείχνει την κόρη του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Καμίλα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών, να περπατάει δίπλα στον Γάλλο πολιτικό.

🇫🇷 Jordan Bardella est en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. (Paris Match) pic.twitter.com/zWS2WnUC2w — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 8, 2026

Κατά τη διάρκεια της πρωινής βόλτας τους στο Αζαξιό, ο 30χρονος πολιτικός έβαλε το χέρι του γύρω από τη μέση της. «Τα χέρια τους αναζήτησαν το ένα το άλλο αλλά τα άφησαν ελεύθερα μόλις ένας περαστικός διέσχισε το δρόμο», σημειώνει χαρακτηριστικά στο άρθρο του ο αρθοργράφος του Paris Match.

«Στη συνέχεια, αφού έβγαλαν μερικές selfies πήγαν να προσευχηθούν στην εκκλησία του Αγίου Εράσμου. Στο Νησί της Ομορφιάς άνθισε ο έρωτάς τους. Ένας έρωτας που γεννήθηκε από μια τυχαία συνάντηση τον Μάιο του 2025 στο VIP τμήμα του Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 στο Μονακό» σημειώνεται στο άρθρο.

Ο Ζορντάν Μπαρντελα, μιλώντας στο γαλλικό δίκτυο RTL απάντησε στην ερώτηση για το κατά πόσο η νεαρή πριγκίπισσα μπορεί να είναι η νέα Πρώτη Κυρία της Γαλλίας εάν ο φιλόδοξος πολιτικός κερδίσει τελικά τις κρίσιμες εκλογές του 2027.

«Μέχρι τώρα, η προσωπική μου ζωή είναι δική μου», απάντησε χωρίς να αρνηθεί τη σχέση. Επίσης, εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν «ένας ευτυχισμένος άνθρωπος». Σε άλλη συνέντευξη ισχυρίστηκε ότι «δεν ήταν ελεύθερος αλλά διακριτικός ως προς αυτό». Λίγες ημέρες αργότερα, η πριγκίπισσα και ο Μπαρντελά εθεάθησαν μαζί στη Νάπολη, παραμένοντας αρκετά διακριτικοί ώστε να μην διαρρεύσουν φωτογραφίες από την απόδρασή τους.