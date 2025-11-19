Με ποιες ασθένειες συνδέεται η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών – Τι δείχνει η επιστήμη

Ερευνητές επισημαίνουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα (UPF) τείνουν να αντικαθιστούν τις πιο φυσικές και ελάχιστα επεξεργασμένες επιλογές στο καθημερινό μας διαιτολόγιο, μειώνοντας σημαντικά τη συνολική θρεπτική αξία της διατροφής. Η αυξημένη κατανάλωσή τους φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πολλών χρόνιων παθήσεων, υπογραμμίζοντας μια αυξανόμενη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην υγεία.

Δες ποιες ασθένειες σχετίζονται πιο άμεσα με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και γιατί πρέπει να τα περιορίσεις.