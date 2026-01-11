Πολλοί από εμάς έχουμε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούμε το ChatGPT ή το Gemini για τα πάντα, από μια συνταγή για παστίτσιο μέχρι την ερμηνεία μιας ιατρικής εξέτασης ή ενός νομικού εγγράφου. Ωστόσο, αυτή η νέα ευκολία έχει αρχίσει να προκαλεί «πονοκέφαλο» σε γιατρούς και δικηγόρους, οι οποίοι βλέπουν τους πελάτες τους να έρχονται στα γραφεία τους «διαβασμένοι» από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η απάντηση είναι απλή, η AI είναι πάντα εκεί. Δεν χρειάζεται ραντεβού, δεν κοιμάται ποτέ, δεν σε κρίνει αν κάνεις πολλές ερωτήσεις. Σου δίνει απαντήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα, την ώρα που για ένα ραντεβού με ειδικό γιατρό μπορεί να περιμένεις μήνες.

Παρά την ταχύτητά της, η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένας αλγόριθμος. Δεν έχει την εμπειρία, την ενσυναίσθηση και την ικανότητα να καταλάβει τις λεπτομέρειες της δικής σας περίπτωσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δικηγόροι και γιατροί ήδη εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι από την διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης και τα προβλήματα που τους προκαλεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του business insider,ο Jonathan Freidin, δικηγόρος ειδικευμένος σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας στο Μαϊάμι, αρκετές φορές την εβδομάδα παρατηρεί κάτι παράξενο, ότι οι φόρμες επικοινωνίας της εταιρείας του συμπληρώνονται με κείμενα γεμάτα emojis και περίτεχνες επικεφαλίδες. Πρόκειται για το «σήμα κατατεθέν» μιας αντιγραφής από το ChatGPT. Άλλοι πελάτες δηλώνουν με αυτοπεποίθηση ότι έχουν κάνει «εκτενή έρευνα» για την υπόθεσή τους χρησιμοποιώντας AI.

«Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους που πιστεύουν ότι έχουν βάσιμη υπόθεση επειδή το ChatGPT ή το Gemini τούς είπε ότι οι γιατροί ή οι νοσηλευτές απέτυχαν να τηρήσουν τα ιατρικά πρωτόκολλα», αναφέρει ο Freidin. «Αν και αυτό μπορεί θεωρητικά να ισχύει, δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε μια νομικά βιώσιμη υπόθεση».

Ένας δικηγόρος γνωρίζει πώς σκέφτεται ένας συγκεκριμένος δικαστής, ενώ ένας γιατρός ξέρει πώς το δικό σας ιατρικό ιστορικό επηρεάζει ένα σύμπτωμα. Η τεχνητή νοημοσύνη, αντίθετα, δίνει συχνά γενικές συμβουλές που μπορεί να ακούγονται σωστές, αλλά στην πραγματικότητα να μην ταιριάζουν καθόλου στην περίπτωσή σας.

Συμβουλές για ασφαλή χρήση της ΑΙ στην υγεία

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη για θέματα υγείας, ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες για να μην κινδυνεύσετε:

Ποτέ μην δίνετε προσωπικά δεδομένα. Μην πληκτρολογείτε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας ή πολύ προσωπικά στοιχεία του ιατρικού σας ιστορικού. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν καλύπτεται από το ιατρικό απόρρητο.

Χρησιμοποιήστε την μόνο για ενημέρωση, όχι για διάγνωση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξαιρετική στο να σας εξηγήσει δύσκολους ιατρικούς όρους, αλλά ποτέ μην την εμπιστευτείτε για να σας πει τι ασθένεια έχετε.

Ζητήστε πηγές. Αν σας δώσει μια συμβουλή, ρωτήστε την: «Από ποιες ιατρικές μελέτες προκύπτει αυτό;». Οι αξιόπιστες απαντήσεις βασίζονται σε επίσημους ιατρικούς φορείς.

Μην αλλάζετε τη θεραπεία σας. Ποτέ μην σταματήσετε ή ξεκινήσετε ένα φάρμακο επειδή το πρότεινε ένα chatbot. Μόνο ο γιατρός σας έχει την ευθύνη της φαρμακευτικής σας αγωγής.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει εκπαιδευτεί με παλιά δεδομένα. Οι ιατρικές οδηγίες αλλάζουν συνεχώς και η AI ίσως δεν γνωρίζει τις τελευταίες εξελίξεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα βοηθητικό εργαλείο, όχι ένας αντικαταστάτης. Μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερες ερωτήσεις στον γιατρό ή τον δικηγόρο σας, αλλά η τελική απόφαση πρέπει πάντα να ανήκει στον άνθρωπο-ειδικό.