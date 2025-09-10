Με πούλμαν, αεροπλάνα και... βαπόρια

Σε όποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κι αν τηλεφώνησα χθες, για να πάρω κλίμα από τις προετοιμασίες για την άνοδο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, μου απαντούσε ότι είναι εκτός Αθήνας σε περιοδεία. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν παραξενεύτηκα...

Καμιά δεκαριά κλιμάκια με δεκάδες βουλευτές, τομεάρχες και λοιπά κεντρικά και τοπικά στελέχη περιοδεύουν αυτές τις ημέρες σε όλους του Νομούς της Βόρειας Ελλάδας, «ζεσταίνοντας» την ατμόσφαιρα για το Σαββατοκύριακο.

Από την Κοζάνη μέχρι την Καβάλα και από την Πιερία μέχρι τον Έβρο και την Καστοριά, η πράσινη εξόρμηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ όπως έμαθα από έγκυρη πηγή μου στη Χαριλάου Τρικούπη, για το Βελλίδειο το Σάββατο θα αναχωρήσουν μέχρι και πούλμαν από τους κοντινούς Νομούς, για όσους θέλουν να ακούσουν την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για κινητοποίηση επιπέδου εκλογών.

Στα οργανωτικά δεν τους φοβάμαι τους ΠΑΣΟΚους. Απλώς, σύντροφοι, έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα και οι ψηφοφόροι, οι πολλοί που δεν είναι οργανωμένοι, θέλουν λύσεις. Δεν τους αρκούν ούτε τα χειροκροτήματα ούτε οι προθέσεις. Εκεί θα κριθεί ο Ανδρουλάκης, όχι στις φιέστες.