Με στυλ με που ξεχωρίζει ο Νικήτας

Μια παράδοση που κρατά ήδη από τις ημέρες της δημαρχίας του κράτησε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μπορεί φέτος να κάνει για πρώτη φορά Χριστούγεννα ως πρόεδρος της Βουλής, ωστόσο δεν άλλαξε… στυλ, στέλνοντας τις ευχές του για τις γιορτές που τις «έντυσε» με μια άκρως πρωτότυπη κάρτα.

Έκανε έτσι - ξανά - τη διαφορά, αφού με την επιλογή του σχεδίου, θέλησε να τονίσει το νέο του ρόλο.

«Οι φετινές γιορτινές ευχές ψηφίστηκαν ομόφωνα! Προβλέπουν Χρόνια Πολλά με Υγεία και ευτυχία για όλους σας!» γράφει ο πρόεδρος, αποτυπώνοντας την κλασική εικόνα του προεδρείου της Ολομέλειας σε στυλ καρτούν.

Δεξιά και αριστερά του, ο Κακλαμάνης έχει το απαραίτητο χριστουγεννιάτικο ντεκόρ, από το οποίο δεν λείπει το δέντρο, το καράβι αλλά και ο τάρανδος και ο χιονάνθρωπος.

Πάντα ευρηματικός ο πρόεδρος.