«Με τη φανέλα μας στο πέταλο» - Παρουσίασε τις νέες του φανέλες ο Αστέρας AKTOR

Ο Αστέρας AKTOR αποκάλυψε τις νέες εμφανίσεις που θα φορέσει τη σεζόν 2026/27, παρουσιάζοντας τις φανέλες σε συνεργασία με τη Nike και την INTERSPORT, μέσα από μία καμπάνια με κεντρικό μήνυμα το «Με τη φανέλα μας στο πέταλο».

Οι Αρκάδες διατήρησαν την ταυτότητά τους, με την εντός έδρας εμφάνιση να κυριαρχείται από το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα. Η εκτός έδρας φανέλα είναι μπλε με κίτρινες λεπτομέρειες, ενώ οι τερματοφύλακες θα αγωνίζονται με πράσινη εμφάνιση.

Τις νέες φανέλες παρουσίασαν οι Χούλιαν Μπαρτόλο, Γιάννης Κώτσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν στην εξέδρα του γηπέδου, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της.

Παράλληλα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποκαλυφθεί και η τρίτη εμφάνιση της ομάδας. Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη φανέλα θα είναι αφιερωμένη στη διαχρονική κοινωνική δράση του συλλόγου, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί ο Αστέρας AKTOR.