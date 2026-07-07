Με τα μάτια της ψυχής: 23χρονος με ολική τύφλωση έγινε πιστοποιημένος δύτης - Τι λέει στον FLASH

Εικοσιτριάχρονος με ολική τύφλωση, έγινε πιστοποιημένος δύτης. «Δεν θυμάμαι το χρώμα του ουρανού, αλλά ξέρω πώς είναι ο βυθός της θάλασσας», λέει στον FLASH.



Η ολική τύφλωση που έχει ο Γιώργος Δασκαλάκης από την ηλικία των 2,5 ετών, δεν αποτέλεσε εμπόδιο στο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να κατακτήσει τον βυθό της θάλασσας και μάλιστα αποκτώντας την πιστοποίηση που επιτρέπει τις καταδύσεις έως 18μ. βάθους.



Ο ίδιος μπορεί να μην θυμάται «ούτε το χρώμα του ουρανού», όπως λέει, αλλά κατάφερε να δει τον κόσμο της θάλασσας με τα μάτια… της ψυχής του.

@flashgrofficial 💙 Στα 2,5 του χρόνια έχασε την όρασή του μετά από έναν όγκο στον εγκέφαλο. Σήμερα, όμως, δεν αφήνει τίποτα να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά του. Η αγάπη του για τη θάλασσα τον οδήγησε στις καταδύσεις, όπου βρήκε γαλήνη, ελευθερία και έναν νέο τρόπο να βλέπει τον κόσμο. Πλέον είναι πιστοποιημένος δύτης και βάζει ακόμη πιο υψηλούς στόχους, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές του και την αγάπη του για τη μουσική. «Κάντε το καλύτερο δυνατό για να ζήσετε τη ζωή σας», είναι το μήνυμα που στέλνει σε όλους. Ρεπορτάζ: Ελένη Καραθάνου ♬ original sound Flash.gr





Ο 23χρονος Γιώργος Δασκαλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης αποδεικνύει ότι τα μεγαλύτερα όρια του ανθρώπου δεν βρίσκονται στο σώμα, αλλά στο μυαλό. Με επιμονή, αγάπη για τη ζωή και αστείρευτη δύναμη ψυχής, έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο που για πολλούς μοιάζει ακατόρθωτο.



Παράλληλα με τις σπουδές του στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο 23χρονος παίζει μπουζούκι σε μουσικό συγκρότημα του δήμου Ηρακλείου, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα όνειρα μας.

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Από το σκοτάδι στον βυθό

Ο Γιώργος έχασε ολοκληρωτικά την όρασή του σε ηλικία μόλις δυόμισι ετών. Μεγαλώνοντας, έμαθε να κινείται αυτόνομα, να σπουδάζει, να ταξιδεύει και να ζει με τέτοιο τρόπο ώστε η έλλειψη όρασης να μην καθορίζει τη ζωή του.



Η σχέση του με το νερό ξεκίνησε από την ηλικία των 8 ετών και από τότε η θάλασσα έγινε το αγαπημένο του καταφύγιο. Ωστόσο, η πρώτη του επαφή με την κατάδυση ήρθε το 2024, όταν συμμετείχε στην εθελοντική δράση «No Barrier Scuba Diving» για άτομα ΑμεΑ στα Χανιά.

Εκεί γεννήθηκε ένα νέο όνειρο για τον 23χρονο. «Έμαθα να επιβιώνω χωρίς όραση. Να πηγαίνω σε διάφορα μέρη ακόμα και μόνος μου. Όμως η θάλασσα είναι ξελογιάστρα. Ταξιδεύει το μυαλό μου. Η πρώτη μου κατάδυση ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Νόμιζα ότι ήμουν σε έναν ονειρικό κόσμο που δεν είχα ξαναζήσει. Και έτσι έβαλα στόχο να πάρω την πιστοποίησή μου στην κατάδυση», λέει με υπερηφάνεια ο 23χρονος Γιώργος Δασκαλάκης στον FLASH.

Η εκπαιδεύτρια που πίστεψε στο όνειρό του

Δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή στάθηκε η εκπαιδεύτρια καταδύσεων Κάλλι Ρουμελιώτου, η οποία θυμάται ακόμη την πρώτη τους επικοινωνία.



«Γνωριστήκαμε όταν με πήρε τηλέφωνο για να συμμετάσχει στη δράση μας ως μέλος του Συλλόγου Τυφλών Ηρακλείου Κρήτης. Ήταν ενθουσιασμένος. Η αγάπη του για το νερό φαινόταν από το πάθος με το οποίο μιλούσε και με έκανε να απολαμβάνω κάθε λεπτό της συζήτησής μας», αναφέρει. «Ήρθε με έναν ήρεμο ενθουσιασμό», προσθέτει.



Η πρώτη κατάδυση του Γιώργου έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη της εκπαιδεύτριάς του. «Ήρθε στα Χανιά μαζί με τον πατέρα του την ημέρα της δράσης. Κάθε δύτης είχε δίπλα του έναν προσωπικό εθελοντή. Ο Γιώργος ζήτησε να είναι ο τελευταίος που θα βουτήξει. Ήρθε με έναν ήρεμο ενθουσιασμό, έτοιμος να γνωρίσει έναν νέο κόσμο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η απίστευτη ψυχραιμία του. Αν και καταδυόταν για πρώτη φορά, ήταν σαν να το έκανε χρόνια. Στο τέλος μοιραστήκαμε μια μεγάλη στιγμή ηρεμίας. Εκείνος κι εγώ, στην επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς να μιλάμε. Απλώς υπήρχαμε», περιγράφει συγκινημένη.



Μετά από μήνες εκπαίδευσης και με τη δική της καθοδήγηση, ο Γιώργος κατάφερε να αποκτήσει την πολυπόθητη πιστοποίηση. Όμως η γνώση αυτή δεν αποτελεί το τέλος του ονείρου, αλλά την αρχή ενός ακόμη μεγαλύτερου στόχου. Ο ίδιος θέλει να συνεχίσει τις καταδύσεις και μάλιστα να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, φτάνοντας κάποια στιγμή σε καταδύσεις τα 100 μ. στο βυθό της θάλασσας.



Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλει να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όσους θεωρούν ότι οι δυσκολίες μπορούν να τους σταματήσουν: «Να κάνετε το καλύτερο δυνατό για να ζήσετε τη ζωή σας», προτρέπει τους νέους ο 23χρονος Γιώργος Δασκαλάκης.