Με ταχείς ρυθμούς εξελίσσεται το μεταλλευτικό έργο στις Σκουριές

Σε σταθερή τροχιά και εντός χρονοδιαγράμματος, βρίσκεται η ανάπτυξη του στρατηγικής σημασίας έργου χρυσού και χαλκού στις Σκουριές της ΒΑ Χαλκιδικής από την Ελληνικός Χρυσός.

Με συνολικό ύψος τρέχουσας επένδυσης 1,06 δισ. δολαρίων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα και φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη κρίσιμων πρώτων υλών, με μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατ. λιβρών χαλκού.

Σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση

Παρά τις προκλήσεις στην ανεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες προκύπτουν από τη στενότητα στην αγορά εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα της Ελλάδας, η υλοποίηση του Μεταλλευτικού Έργου Σκουριών προχωρά με δυναμική. Στο εργοτάξιο απασχολούνται ήδη 1.730 άτομα, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η εταιρεία επενδύει στην προσέλκυση και εκπαίδευση προσωπικού, με δράσεις ενημέρωσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και μετεκπαίδευση στο πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο που διαθέτει, αξιοποιώντας τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Συνολικά, στο τέλος Ιουνίου ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός (άμεσα και εργολαβικά) ανερχόταν σε 3.311 εργαζομένους με το 14,4% εξ αυτών να είναι γυναίκες.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο των κατασκευών στις Σκουριές, μέσω του ακόλουθου βίντεο:

Πρόοδος κατασκευής έργου

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της μητρικής εταιρείας Eldorado Gold, έως τις 30 Ιουνίου 2025, η συνολική πρόοδος του έργου είχε φτάσει το 70% για τη Φάση 2 της κατασκευής. Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ενώ η έναρξη της εμπορικής παραγωγής από το υπερσύγχρονο μεταλλείο τοποθετείται χρονικά στα μέσα της ίδιας χρονιάς. Για το 2026, η παραγωγή χρυσού προβλέπεται μεταξύ 135.000 και 155.000 ουγγιών, ενώ η παραγωγή χαλκού αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 45 και 60 εκατομμυρίων λιβρών. Το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτημένο, ενώ μέχρι τις 30 Ιουνίου, το σωρευτικό κεφάλαιο του έργου που έχει επενδυθεί στη Φάση 2 της κατασκευής, είχε ανέλθει σε 705,7 εκατομμύρια δολάρια.

Οι εργασίες επικεντρώνονται στην κατασκευή κρίσιμων μονάδων, όπως η μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος, ο πρωτογενής θραυστήρας, οι υποδομές διαχείρισης αποβλήτων κ.ά. Παράλληλα, ο ρυθμός ανάπτυξης της υπόγειας πρόσβασης επιταχύνθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί το επίπεδο των 350 μέτρων (κατώτατο επίπεδο δοκιμαστικών στοών).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο των εργασιών κατασκευής της εγκατάστασης αφύγρανσης τελμάτων, μέσω του ακόλουθου time lapse βίντεο:

Η ολοκλήρωση του έργου στις Σκουριές αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά τη μεταλλευτική βιομηχανία της Ελλάδας, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής χαλκού και χρυσού. Με την έναρξη της παραγωγής, το έργο θα συμβάλει ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, δημιουργώντας διαχρονική αξία τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, θα αποτελέσει πρότυπο για τον υπεύθυνο και βιώσιμο μεταλλευτικό τομέα, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εφαρμογή υψηλών προτύπων ασφάλειας και την προσήλωση στην περιβαλλοντική διαχείριση.