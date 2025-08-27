Με θερμοκρασίες... Ιουλίου κάνει ποδαρικό το φθινόπωρο - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Τους 40 βαθμούς θα αγγίξουν τα θερμόμετρα τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου φέρνοντας ένα νέο κύμα καύσωνα στην επικράτεια, όπως εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media την Τετάρτη (27/8).

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, τα ενισχυμένα μελτέμια θα συνεχίσουν να φυσούν στο κεντρικό Αιγαίο μέχρι και την Παρασκευή όπου και αναμένονται να κοπάσουν. Ως αποτέλεσμα θα έχει η ατμόσφαιρα να γίνει πιο ασταθείς ενώ την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

«"Δεν αποκλείω καύσωνα στις αρχές του μήνα..."

Καλησπέρα!

Με ενισχυμένα μελτέμια με ριπές που θα ξεπεράσουν τα 70 km/h στο κεντρικό Αιγαίο θα κυλίσουν τα επόμενα 24ώρα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στα ανατολικά και νότια της χώρας να είναι δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Από την Παρασκευή και μετά τα μελτέμια θα υποχωρήσουν με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο ασταθείς κυρίως στη βορειο-δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιπλέον η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά (σε περιοχές μακριά από τη Θάλασσα) ενώ υπάρχει σαφής τάση για 40 άρια από την Τρίτη 2/9/25 και μετά για 2-3 ημέρες».